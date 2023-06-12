Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 'nin Düzenlediği Kıbrıs'taki Son Gelişmeler Konulu Toplantısı İlgi İle İzlendi (VİDEOLU)

PROĞRAMIN SUNUMUNU AYDINLAR OCAĞI GENEL SEKRETERİ MİMAR SÜLEYMAN ULUOCAK YAP

Programın orgnizesini ve sunumunu yapan Mimar Süleyman Uluocak kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra dua için sözü ilgilisine verdi akabinde açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofonunu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.Dr. Mustafa Erkal'a takdim etti.

Prof Erkal Kıbrıs konusu ile alakalı geniş bir açılış konuşması yaptıktan sonra sözü hayatını Kıbrıs davasına adayan konuşmacı Yakan Cumalıoğlu'na verdi.

Cumalıoğlu 1.5 saat hiç durmadan 1960'dan günümüze Kıbrıs 'ta yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak anlattı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)