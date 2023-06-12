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Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 'nin Düzenlediği Kıbrıs'taki Son Gelişmeler Konulu Toplantısı İlgi İle İzlendi (VİDEOLU)
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Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 'nin Düzenlediği Kıbrıs'taki Son Gelişmeler Konulu Toplantısı İlgi İle İzlendi (VİDEOLU)

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi'nin 10 Haziran 2023 Cumartesi İBB Zeytinburnu Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği kahvaltılı toplantıda Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı, Aydınlar Ocağı İlim-İstişare Kurulu Üyesi Yakan CUMALIOĞLU’nun Konuşmacı olarak katıldığı Kırbrıs'taki Son Gelişmeler Konulu Programa çok sayıda bilim, ilim ve konu ile alakalı kişi katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Haziran 2023 Pazartesi 11:02
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 'nin Düzenlediği Kıbrıs'taki Son Gelişmeler Konulu Toplantısı İlgi İle İzlendi (VİDEOLU)
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PROĞRAMIN SUNUMUNU AYDINLAR OCAĞI GENEL SEKRETERİ MİMAR SÜLEYMAN ULUOCAK YAP

Programın orgnizesini ve sunumunu yapan  Mimar Süleyman Uluocak kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra dua için sözü ilgilisine verdi akabinde açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofonunu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.Dr. Mustafa Erkal'a takdim etti.

Prof Erkal Kıbrıs konusu ile alakalı geniş bir açılış konuşması yaptıktan sonra sözü hayatını Kıbrıs davasına adayan konuşmacı Yakan Cumalıoğlu'na verdi.

Cumalıoğlu 1.5 saat hiç durmadan 1960'dan günümüze Kıbrıs 'ta yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak anlattı.

Kaynak:İstanbul Times  Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 12.06.2023 11:41
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