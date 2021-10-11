AYDINLAR OCAĞI GENEL BAŞKANI PROF.D.MUSTAFA ERKAL YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASI İLE ÜLKE HAKKINDA BİR UFUK TURU YAPTI...



Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 25.Olağan Kongresini Zeytinburnu'nda Yaptı

Prof. Dr. Mustafa Erkal hoca'nın yıllardır genel başkanlığını yaptığı Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 25 Olağan Genel Kongresini İBB Zeytinburnu Sosyal Tesislerinde Pandemi kurallarına uyarak yaptı.

Aydınlar Ocağının Yüzlerce üyesi pandemi nedeni ile uzun süredir bir araya gelememenin verdiği ihtiyaç ile kongreye yoğun bir ilgi gösterdi. Kongrede açılış konuşması yapan genel başkan Prof. Dr. Mustafa Erkan adeta ülkenin gündemi ile alakalı bir ufuk turu yaparak son 2 yılda yaşanan olayların kritiği üyelere yaptı.

Uzun bir açılış konuşması yapan genel başkan Prof. Erkal 2019’dan günümüze ülkede yaşanan olumlu ve olumsuz olayların bir kritiğini yaparak duygu ve düşüncelerini genel kurul üyelerine aktardı.(Prof.Erkal’ın tüm konuşması haberin altındaki videdoyu tıklayarak izleyebilirsiniz).

Dr. Mustafa Karagöz’ün Divan başkanlığını yaptığı kongrede sunuculuğu genel sekreter Mimar Süleyman Uluocak yaptı.Uluocak son iki yılda yaşanan süreçleri faaliyet raporu kısmında arz ettikten sonra derneğin çalışmalarını detaylı olarak anlatı.

Yapılan konuşmalardan sonra tek liste olarak seçime giren Prof .Dr.Mustafa Erkal yeniden başkan seçildi.

Aydınlar Ocağının Yüzlerce üyesi pandemi nedeni ile uzun süredir bir araya gelememenin verdiği ihtiyaç ile kongreye yoğun bir ilgi gösterdi. Kongrede açılış konuşması yapan genel başkan Prof.Dr.Mustafa Erkan adeta ülkenin gündemi ile alakalı bir ufuk turu yaparak son 2 yılda yaşanan olayların kritiği üyelere yaptı.

İŞTE AYDINLAR OCAĞININ’NIN YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

1-Prof.Dr.Mustafa Erkal

2- Hikmet İşman

3-Şahin Ceylanlı

4-Ahmet Çelik

5-Ünal Şengir

6-Dr.Sakin Öner

7-Süleyman Uluocak

8-Fahri Yağlı

9-Av.Hakan Yalçın

10-Ernail Koç

11-Prof.Dr.Sevil Argın

12-Hikmet Kaplan

13-Av.Mustafa Özkurt

14-Dr.Zeki Severoğlu

15-M.Vedat Eryetiş





Kaynak:İstanbul Times HaberAjansı (İTHA)