Ayasofya Hemen Açılsın

HÜKÜMET NEDEN AYASOFYA ‘NIN 1934 ‘DE CAMİDEN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ RESMİ BELGELERİ İLE HALKA AÇIKLAYIP HEMEN YENİDEN CAMİ OLARAK İBADETE AÇSIN …

Hagia Sofia ismi ile M.Ö.532-527 tarihlerinde inşa edilen bu yapı 3 kez yıkılmıştır. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır.

Günümüzde görülen Ayasofya binası, aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan "Üçüncü Ayasofya" olarak da bilinir

Eskiden ülkeleri fetheden Krallar, Sultanlar, Padişahlar fethin sembolü olarak o ülkenin en büyük ibadethanesini kendi dinlerinin ibadethanesi yaparlardı. Fatih Sultan Mehmet han da 29 Mayıs 1453’de Doğu Roma’yı Fethedince orada bulunan en büyük Kilise olan Ayasofya’yı fethin sembolü olarak camiye dönüştürmüştür.

İSTANBUL FEHT EDİLDİKTEN SONRA AYASOFYANIN YIKILMASINI ÖNLEMEK İÇİN MİMAR SİNAN İSTİNAT DUVARLARI YAPMIŞTIR…

Döneminin en geniş kubbesi olan Ayasofya’nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan’ın binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.

AYASOFYA AÇILSIN VELEVKİ SİYASETE ALET EDİLSE BİLE…

Kendi ülkemizde bulunan bir mabedimizi açıp yada kapatacağımıza ne Yunanistan ne de başka bir ülke karar verebilir. 1934 şartlarında hangi güç veya güçler o zaman çok zayıf olan ülkemize ne dikte ettirip de ecdat yadigarı olan fethin sembolü camimizi kapattıkları halkımıza anlatılmalıdır.

Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu vakfın malıdır. Bundan dolayı da vakıf malları bağışlayanın arzu ve taleplerine göre kullanılır Sultan Mehmet buranın cami olarak kullanılasını istemiş ve her kim amacı dışında kullanırsa diye çok sert beddualar ettiği biliniyor. Ayasofya’nın açılışını görüp öyle öleyim diyen bir çok büyüğümüz bunu görmeden ahirete göçtü.

GELİN BU ÇİRKİN HAYALLERİ YERLE BİR EDELİM…

Camiye ihtiyaç yok burası şu an müze olarak klasın, Müslümanların Zayıf anını bulunca burası 900 yıl kilise olmuş ve akabinde 1453’ den 1934’e kadar 481 yıl cami olmuş diyecek olan HAÇLI zihniyetin rüyası burada AYİN yapmak istiyor.

Hatta AK PARTİ’ nin ilk yıllarında Yunan Asıllı İş adamı Bizans’ı yeniden İhya Vakfı başkanı Erdoğan’ı AYİNE davet ettiğini utanmadan söylediğine dair gazete haberi çıktı.

Ayasofya hassasiyeti yeni gençlerin ruh dünyasında yok. Bunun iyice zayıfladığını gören HAÇLILAR emellerine ulaşmak adına ciddi hain planlar yapıyorlar.

Burası klise olsa yapılan ayinlere katılmak için yurt dışında çok turist gelir sizde para kazanırsınız derler allem edip kallem ederler buranın başına bir çorap örerler.

Haçlılar ve Bizans’ı İhya Vakfı fırsat bulsa camimizin bir gün Müze kalmasını İSTEMELER.Burası kilise olarak yapıldı ve yine aslına uygun olarak faaliyet göstersin diyecekler…



Ak PARTİ 1934 de kim veya kimler neyin karşılığında ECDADIN fethin sembolü olarak Kiliseden camiye döndürdükleri camimizi neden müzeye dönüştürdüklerini açıklamalıdır.

Bu Ak Parti için bir onur hayat ve memat meselesidir. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nda dediği gibi siz Ayasofyayı açmak için istismar da yapabilirsiniz biz her şeye razıyız sözü yabana atılacak bir söz değildir.

Diğer camileri doldurun sonra Ayasofya yı açalım sözü de boş ve gereksiz bir sözdür.

Biz bağımsız bir ülkeyiz.. İspanyollar Endülüs Emevi Devletini yıktıkları zaman bir çok önemli camiyi yıktı ve bazılarını da klişeye çevirdi.

Nasıl ki bizim onlara bu kiliseleri kapatın cami yapın demememiz ne kadar yanlışsa Yunanistan başta olmak üzere hiçbir ecnebi ülke de bize FETHİN SEMBOLÜ OLAN AYASOFYA CAMİSİNİ camii olarak ibadete açmamızı engelleyemez.

Ak Parti idarecilerine ve sayın Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz Ayasofya Camimizin bir an önce ibadete açılması için inceleme ve araştırmaya hiç mi hiç gerek yok.

Fatih Suttan Mehmet Han’ın peygamber efendimizin duasına mazhar olmak için FEHT ettiği ve Fethin sembolü olan Ayasofya Camimiz en genç 28 Mayıs 2021’de 87 yıl sonra yeniden cami olarak açılmasını halkımız bekliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)