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Ay Yapım, IEmmy İş Birliğiyle Uluslararası Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yapıyor!

IEmmy Akademi Günleri bu sene ilk kez Ay Yapım ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecek. Bu organizasyon kapsamında Uluslararası Akademi üyeleri ve dünyanın önde gelen içerik üreticileri bir hafta boyunca Türkiye’de olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 12:50
Ay Yapım, IEmmy İş Birliğiyle Uluslararası Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yapıyor!
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Bugüne kadar Pekin, Rio de Janeiro, Kudüs, Hong Kong & Shenzhen ve Mexico City şehirlerinde yapılan, dünyanın önemli medya yöneticilerinin ve akademi üyelerinin katıldığı Uluslararası IEmmy Akademisi’nin gerçekleştirdiği Uluslararası Akademi Günleri bu sene ilk kez Türkiye’de Ay Yapım ile gerçekleşiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 



Haziran 2023’te gerçekleşecek ve Türkiye’den bir yapım şirketinin ilk kez ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek bu global buluşmaya, dünyanın dört bir yanından Uluslararası Akademi Üyeleri katılacak. Akademi Üyeleri Türkiye'nin televizyon endüstrisini yakından tanıma ve sektörün fark yaratan yazar, yönetmen ve oyuncuları ile buluşma şansı yakalayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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