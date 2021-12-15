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Avrupa Yeşil Mutabakatı Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Avrupa Birliği tarafından son yıllarda iklim değişikliğinin olumsuz yönde ilerlemesi nedeniyle günümüzde birbirinden farklı nedenlerden dolayı iklim değişikliği konferansları yapılarak, yaşadığımız dünya ve doğa ile ilgili pek çok iyileştirmeler hedefleniyor. Buna bağlı müzakere içerisinde yapılan pek çok yasa önerilerinin ortaya çıkartılmasıyla beraber 10'dan fazla yasa, 2021 yılı içinde taslak halinde açıklandı. Bu yasa içinde pek çok fikir beyan etmek isteyen ülkenin de dahil olması nedenle uzunca bir süre müzakere edilmesi, sonuca bağlanması sürecekken bu süreç içine dahil olacak ülkelerin de ön hazırlık yapması onlar için birer avantaj kazandırmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2021 Çarşamba 09:16
Avrupa Yeşil Mutabakatı Hazırlığı Nasıl Yapılır?
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AB üyesi toplamda 27 ülkeyi etkileyen, 10'dan fazla yasa tasarısından birini onaylayacak olan ülke üyeleri, uçak yakıtlarında vergilendirmeden tutun da hem petrol hem de dizel otomobillerin satışlarının yasaklanmasına dair pek çok konuyu tartışıyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde ilk karbon nötr kıtası olmayı isteyen ve amaçlayan AB kıtası bu amaçla çıkarttığı Avrupa Yeşil Mutabakatı için hazırlık yapmak isteyen insanların ve çeşitli firmaların da neler yapacağına dair bazı taslaklar, süreçler hakkında öneri niteliğinde bilgilendirmelerde bulunuyor.

Türkiye’de de uluslararası ticaret faaliyet sürdüren markalar, bu konuda birbirinden farklı pek çok ön hazırlık yapmak ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hazırlığı içinde olmak istiyor. Bu alanda da ticari paydaşlarına sunmak istediği çeşitli çalışmaların temelinde küresel sera gazı emisyon azaltması ve karbon vergisi gibi durumlar içeriyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamı içinde birbirinden farklı toplamda 7 yasa yer alıyor. Bu yasalar özetlemek gerekirse; biyoçeşitlilik, tarladan sofraya, temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat ve renovasyon, sürdürülebilir hareket ve son olarak kirliliğin ortadan kaldırılması başlıkları yer alıyor. Hava, su ve toprak başta olmak üzere çevre dostu bir faaliyet gösteren firma yaratma anlamında minimum seviyede karbon emisyonu oluşumu yaratmak önemlidir. Bu konuda https://semtrio.com gibi bir firmadan destek alabilir, Türkiye süreçleri içerisinde faaliyet gösteren bir firma olarak sizlerde en iyi desteği görebilir, hizmet alabilirsiniz.

Karbon Emisyonunu Düşürmek İçin Ne Yapılabilir?

Şirketlerin kurumsal süreçleri içerisinde hem üretim hem de hizmet faaliyetlerini sağlarken karbon emisyonu düşürmeye dair yapabilecekleri pek çok uygulama bulunuyor. Bunlardan biri de tabi ki Avrupa Yeşil Mutabakatı kabul etmek gibi bir eylem olacaktır. Şu anda AB üyesi ülkelerinin dahil olduğu bu süreç içerisinde, eğer bu ülkelere hizmet veren ya da üretim yapan firmalardan biriyseniz, Türkiye’de bulunuyorsanız faaliyetleriniz için pek çok karbon optimize etmek için uygulamalardan faydalanabilirsiniz.


Size bu alanla ilgili olarak yardımcı olacak olan https://semtrio.com markası ile çalışarak karbon ayak izi hesaplaması, karbon emisyon maliyetlerinin hesaplanması ve çıkartılması gibi raporlamalarla beraber organizasyonunuza uygun şekilde de gereken stratejinin çıkartılması konusunda hizmet alabilirsiniz. Böylelikle istediğiniz gibi büyük bir başarıya ulaşarak, AB üyesi ülkelerin de istedikleri gibi bir çalışma sürdürmüş olabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.12.2021 09:22
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