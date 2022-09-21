banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.254,33
ALTIN
985,62
DOLAR
18,32
STERLİN
20,80
EURO
18,19
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:

Avrupa Yakası’nın En Büyük Kaykay Parkı 24 Eylül’de Açılıyor

Esenyurtlu Gençler Bu Parkta Heyecan Ve Adrenaline Doyacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 09:46
Avrupa Yakası’nın En Büyük Kaykay Parkı 24 Eylül’de Açılıyor
banner171

Esenyurt Belediyesi’nin Şehitler Parkı içerisindeki 2 bin 390 metrekarelik alana inşa ettiği Avrupa Yakası’nın en büyük kaykay parkının açılışı, 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Gençleri aksiyon ve adrenalinle buluşturacak olan parkın açılışı sonrası, Türkiye Kaykay Federasyonu’nun düzenlediği Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası’nın 3. etabı yapılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Esenyurtlu gençlere aksiyon ve adrenalin dolu anlar yaşatarak, enerjilerini eğlenceli bir aktiviteye dönüştürecek olan kaykay parkı, 24 Eylül Cumartesi, saat 10.00’da görkemli bir törenle açılacak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gerçekleştireceği açılışın ardından Türkiye Kaykay Federasyonu’nun, Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etabı’na ev sahipliği yapacak olan parkta, 23 Eylül’de yarışmacıların ısınma turları olacak. 26 Eylül’de gerçekleşecek olan ödül töreninde ise şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini Başkan Bozkurt verecek.

Üç alanı bir arada sunuyor

2 bin 390 metrekarelik alanıyla ‘Avrupa Yakası’nın En Büyük Kaykay Parkı’ olma özelliğine sahip olan parkın içerisinde 570 metrekare havuz, 540 metrekare SLS alanı ve 42 metrekare alıştırma alanı bulunuyor. Park, diğerlerinden farklı olarak kaykaycılara üç alanı (Havuz, SLS ve alıştırma alanını) bir arada sunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Erteleme’ Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtla
‘Erteleme’ Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtla
Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunun
Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunun
N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşar mısınız?
N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşar mısınız?
İşlenmiş Gıdalar Bunamayı Tetikliyor!
İşlenmiş Gıdalar Bunamayı Tetikliyor!
Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan Avrupa Çapında Endüstri 4.0 Üretiminde Devrim Yaratacak İş Birliği!
Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan Avrupa Çapında Endüstri 4.0 Üretiminde Devrim Yaratacak İş Birliği!

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169