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Avrupa Yakası Neden Sıkça Tercih Edilir ?

İstanbul Avrupa yakası, son yıllarda bu kente yerleşenlerin daha fazla tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. Neden Avrupa yakasında yaşamalı sorusunun yanıtlarını ise sizlere birkaç detaydan söz ederek iletelim.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:17
Avrupa Yakası Neden Sıkça Tercih Edilir ?
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Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Öncelikle Avrupa yakasının gelişmeye devam eden bir bölge olduğunu belirtmekle başlayalım. Bu bölgede kalabalığın artmaya başlaması okul, hastane, AVM, kültür ve sanat etkinliklerine olan ihtiyacın da artmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bölgenin gelişmeye devam etmesi insanları buraya çekerken insanların ilgisi de bölgenin gelişmesini tetikliyor. Bu döngü Avrupa yakasının gelişmeye devam etmesini de beraberinde getiriyor.

Hareketli Hayatı Sevenler İçin İdeal

Avrupa yakasını Anadolu yakası ile kıyasladığınızda çok daha hareketli olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla hareketli bir hayatı sevenler için Avrupa yakası gayet ideal bir seçim olacaktır. Dışarıya çıktığınızda eğlence mekanları bulmakta asla zorlanmazsınız. Eğlenceli yerlere ya da sosyal mekanlara ulaşmak için uzun süre yolculuk yapmanız da gerekmez. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğinizde hareketli ve eğlenceli bir yaşam şeklini benimseyenlerin neden Avrupa yakasını tercih ettiği de ortaya çıkıyor.

Tarihle İç İçe Bir Yaşam

İstanbul’u eşsiz kılan çok sayıda yapının Avrupa yakasında olduğunu biliyor muydunuz? Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Ayasofya bunlardan sadece birkaçı… Avrupa yakasında yaşayanlar her zaman tarih ile iç içe bir hayat sürmenin konforundan da istifade ediyor. Aynı zamanda Avrupa yakasında çok daha eski yerleşim yerleri olduğunu, pek çok tarihi konak ile bezenmiş sokaklarında yürümenin bile keyif verdiğini de unutmamak gerek.

Kiralık ve Satılık Daire Alternatifi Bir Hayli Fazla

Avrupa yakası işyerlerinin daha fazla olması nedeniyle konut sayısının da hızla arttığı bir bölgedir. Haliyle kiralık ya da satılık daire bulmak, Anadolu yakası ile kıyaslandığında daha kolaydır. Hatta hemen bir deneme yapmak isterseniz Avcılar kiralık daire fiyatları için hepsiemlak internet sitesine uğrayabilirsiniz. Sitede daireler hakkında detaylı bilgi de yer alıyor. Bir de Anadolu yakası kiralık ev ilanlarını inceleyin. Karşınıza daha az sayıda seçenek çıkma ihtimali yüksek! Artık İstanbul’da boş ev bulmanın da zorlaşmaya başlaması nedeniyle şimdiden ilanları mercek altına almakta fayda var.

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