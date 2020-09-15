Avrupa Hareketlilik Haftası’nda İsbike Yüzde 50 İndirimli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nda”sürdürülebilir çevreci ulaşım çözümlerine katkı sağlayacak ve farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; 16 -17 Eylül ve 21- 22 Eylül tarihlerinde İSPARK’ın Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan akıllı bisiklet (İSBİKE) noktalarında yüzde 50 indirim uygulanacak. İSBİKE cep uygulamasını kullanarak ya da kredi kartı ile bisiklet kiralayan vatandaşlar kiralama ücretinin yarısını ödeyerek bisikletle yolculuk yapabilecek.



Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önderliğinde yapılacak etkinliklerle, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Etkinlik haftası boyunca şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviki ile farkındalık oluşturulması hedefleniyor..



İSPARK, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bisikletle ulaşımı ve çevreci projelerin yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla bisiklet severlere destek veriyor. İSBİKE, İstanbul’un 145 noktasında 1.300 bisikletle hizmet veriyor.