Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Urlu ailemizin İstanbul’da ilk defni ağabeyim ile yaptık…

İbrahim Urlu’dan sonra kısa bir konuşma yapan Op.Dr.Hüseyin Urlu ise şunlar söyledi “Ailemizin en büyük ağabeyi Mehmet Urlu’yu kaybetmenin acısını derinden hissediyoruz.

Babamızdan sonra adeta bize babalık yapan ailemizin en büyüğü olan ağabeyimin vefatı bizleri derinden sarstı.

Daha önce beyninde bulunan kitle için kumrumuzda çalışan bir çok hekimin başarılı çalışması sonucu sağlığına kavuşmuştu.

Ancak son iki yılda bir çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan COVİD 19 ağabeyimizi aramızdan aldı.

Acımızı tarif etmek imkansız. Zeytinburnu kaymakamımız sayın Zekeriya Güney ‘e Belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy başta olmak üzere bugün burada bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza teşekkür ederim dedi.

Hastanenin önünde verilen helallikten sonra merhum Mehmet Urlu’nun naaşı son yolculuğuna uğurlanacağı Seyitnizam camisine doğru yola çıktı.

Önce Hastane Önünde Helallik Alındı Sonra Seyitnizam Camisinde Cenaze Namazı Kılındı…

Gerek hastanenin önünde alınan helallik için gerekse de Zeytinburnu Seyitnizam camisinde 1 Aralık 2021 günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu mülki idare amirleri,STK başkanları,ve bir çok kişi katıldı.

Gazeteci Yazar aile dostu Hüseyin Çetiner İse Şunları Söyledi

Urlu ailesini Zeytinburnu yerleşkeleri hizmete açtıkları 1998 yılından beri tanıyorum. Kendi apandis ameliyatım, Evladımın sünneti ve ameliyatı,ablamın ameliyatı 2009 doğulum en küçük kızımızın doğumu başta olmak üzere kendi ailem ve çok sayıda akraba ve dostumun sağlık hizmeti aldıkları Avrasya Hastaneler Grubu’nun Zeytinburnu yerleşkesi ilçemizin tanıtımına ciddi katkılar yaptığını yakından biliyorum.

Başta Op.Dr.Hüseyin Urlu olmak üzere şirketin otağı olan bütün kardeşlerin hemfikir olduğu en önemli konu bir kişiyi daha nasıl isdihdam ederiz hesabı içinde olduklarını hep gördüm.

Yıllardır Urlu ailesini yakından takip ederim ilk olarak ailelerinin en büyük ağabeylerini hakka uğurlarken Hüseyin Urlu,İbrahim Urlu,Battal Urlu,Ömer Urlu ve Ayşe Önal’ın Acıların gözlerinden okunuyordu. Kaldı ki İbrahim ve Hüseyin Urlu kardeşler bu durumu zaten yaptıkları konuşmaları ile ortaya koydular.

Özellikle İbrahim Urlu’nun yaptığı duygu dolu sözler beni derinden etkiledi.

Merhum’un büyük oğlu Ali Urlu başta olmak üzere ailenin bir çok ferdi COVİD 19 tedavisi gördükleri için cenazeye ‘ye katılmamanın üzüntüsünü yaşadı.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu idare amirleri Gönül Dilek,Hasan Aksoy,Orçun Ulutaşlı ve bilgi işlemden Ömer Yonisoğlu’nun merhum’un cenaze töreni için samimi ve içten emekleri için kendilerine de teşekkür eden Hüseyin Çetiner sözlerini şu şekilde tamamladı Çetiner ve İstanbul Times ailesi olarak merhum’a Allah’tan rahmet geride kalan Urlu ve Avrasya ailesi çalışanlarına sabırlar dilerim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)