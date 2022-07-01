Avrasya Hastanesine Bir Paket Daha

İLÇE PROTOKOLÜ MUHTAR AKKILIÇ’I YALNIZ BIRAKMADI

Veliefendi Mahallesinde ikamet eden dar gelir grubuna mensup ailelerin sünnet çağına gelen erkek evlatrını sünnet ettirmesine 3 yıldır katkı sunan Muhtar Derya Akkılıç’ı bu önemli organizasyonunda yalnız bırakman Kaymakam Zekeriya Güney, Belediye başkanı Ömer Arısoy,siyasi parti ilçe başkanları başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli muhtarlığın önünde yapılan sünnet düğününe katıldı.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Urlu’ya vekaleten katılan idari işler müdürü Orçun Ulutaşlı’ya hastanenin plaketini Muhtar Derya Akkılıç takdim etti.

ERKEKLİĞE İLK ADAMI ÇOCUKLARIN SÜNNETİNİ YAPAN HEKİMLERE DE ÖZEL TEŞEKKÜR UNUTULMADI…

Mahalle muhtarlığının yaptığı organize dahinde hijyenik ve şekilde hastanenin ameliyatında lokal anestezi ile 73 çocuğun sünnetini yapan Avrasya Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. A. Kerim Özakay, Op. Dr. Coşkun Görmüş ve Op. Dr. Akın Ünal tarafından başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı aileler ve muhtar tarafında teşekkür edildi.

AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU İŞLETME DİREKTÖRÜ İBRAHİM URLU PLAKETİ ALMAKTAN DOLAYI MUTLU OLDUK DEDİ

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu İşletme Direktörü İbrahim Urlu’da şunları söyledi : "Bu anlamlı plaketi almış olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hastanemizde sünnet olan çocuklarımıza sağlık ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz" dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)