Av.Barış Kışo Ensar Vakfı Zeytinburnu Şube Başkanı Oldu

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ŞUBE BAŞKANI BARIŞ KIŞO GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ :

Vakfımız; ülkemiz insanının manevi dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş, Milli ve manevi duygularına bağlı, insani değerlere saygılı, bilimden ve sanattan anlayan bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır.

Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet vermekte olan vakfımız, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu, ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir. Bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir.

Din ve Değerler eğitimi alanında ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü vakfımız bünyesinde öğrencilerimize aynı zamanda, nitelikli ve ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Bu misyon doğrultusunda; özellikle tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi batının fenniyle, bilgisiyle, tekniğiyle teçhiz eden ama özünü asla unutmayan; Merhum Mehmet Akif Ersoy’un ifade ettiği üzere; “Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem” diyen cesaret abidesi bir gençliğin yetişmesini hedefliyoruz.

Toplumu doğruya, iyiye, Hakk’a yöneltecek şeyin eğitim ve ilim olduğuna inanıyoruz.

Bu inancımız doğrultusunda; toplumun kuruyan, kurutulan pınarlarını bilgi, ilim ve hikmetle doldurmaya katkı sağlamak arzusundayız ve bunun için de eğitimi, Çanakkale mücadelesiyle aynı mesabede, aynı değerde görüyoruz.

Bu şuur ve aşkla toplumun her kesimine açık, siyaset üstü bir yapıda, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapmayı hedefliyoruz inşallah.

İLK ZİYARET ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY OLDU

Başkan Kışo; “Yönetim olarak ilk ziyaretimizi Zeytinburnu belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a yaptık ziyaret esnasında başkanımıza vakfımızın milli ve manevi duygulara yönelik misyonunu temsil etmesi adına bayrak ve Kur'an kerim hediye ettik”.

İŞTE ENSAR VAKFI ZEYTİNBURNU ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

BARIŞ KIŞO (AVUKAT)

ABDÜLKERİM KAVAL (BANKA DAİRE BAŞKANI),

BURÇİN ÖZSAYAR (EĞİTİMCİ),

BEYTULLAH BIYIK (MÜTEAHHİT),

ERDAL BAKIRTAŞ (EĞİTİMCİ),

ENES SERDAR (MÜHENDİS),

FEVZİ ALTUĞ (TEKSTİLCİ),

HALİL İBRAHİM ÜRÜN (İSKİ MÜDÜR),

HAYRETTİN SARI (GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK),

İLYAS KESİM (EĞİTİMCİ),

İSA TUNCER(ESNAF),

KORAY KAMACI (TARİHÇİ, TV PROGRAM YAPIMCISI, ARAŞTIRMACI YAZAR),

MEHMET ACAR (TEKSTİLCİ),

MEHMET ERSARI(ÇALIŞAN),

MEHMET YEŞİLBUDAK (TIBBİ MALZEMELER SEKTÖRÜ), MUHAMMED IŞIKDEMİR(ÇALIŞAN),

MURAT BAHAR(İŞLETMECİ),

MURAT OSMANOĞLU (EĞİTİMCİ, İŞLETMECİ),

MUSTAFA BALCI (MÜTEAHHİT),

OĞUZHAN KUYUMCU (ESNAF),

POLAT ÇEBİ (ÇALIŞAN),

SALİM KOCAER (ESNAF),

SELÇUK DAMAOĞLU (ÇALIŞAN, DANIŞMAN),

ŞAHMERDAN TUNÇ (EĞİTİMCİ, İŞLETMECİ),

VOLKAN FEVZİ ÇANKAYA (MÜTEAHHİT),

YÜKSEL AKDENİZ (TEKSTİLCİ),--

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)