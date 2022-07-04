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Av. Asım Güven Halkın Haklarını Savunmaya Devam Ediyor (VİDEOLU)

CHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Av.Asım Güven Zeytinburnu halkının belediyede eşit hizmet alması için Temmuz Ayı Meclis toplantısının ilk birleşiminde verdiği önerge ile bir caddenin iki tarafında ayrı imarın verilmiş olması hakkaniyet ilkesine uygun değil diyerek yapılan hatanın düzeltilmesi için başkanlık makamına sunulmak üzere bir önerge verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:11
Av. Asım Güven Halkın Haklarını Savunmaya Devam Ediyor (VİDEOLU)
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İŞTE AV.ASIM GÜVEN'İN VERDİĞİ ÖNERGE 

ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Sayın Basın Mensupları.

Meclis Çalışmalarımız Boyunca ;

Gerek Benim Tarafımdan Gerekse Diğer Meclis Üyesi Arkadaşlarımın Verdikleri Önergelerden ; Başkanlık Makamınca Olumlu Karşılanan Ve İşleme Alınmıştır, Çalışmalar Başlatılmıştır; Gündemimizdedir Şeklinde Çevaplandırılan Önergelerimizden Sonuca Ulaştırılan, Sonuçlandırılan Önerge Var mıdır? Var ise hangileridir ?

Şubat 2022 Tarihli Meclis Toplantısında Tarafımdan Verilen Ve Yol Genişliği 12 M Nin Üzerinde Olan Dr. Sadık Ahmet Sokak, Balıklı Çırpıcı Yolu, 75/2 Sokak Gibi Yolun Bir Tarafında İrtifa 15. 50 Olarak Uygun Arka Yolun Diğer Tarafında 12 .050 Olarak Uygulanması İle İlgili Uygulamanın 15,50 Olarak Düzeltilmesi İçin Gereğinin Yapılmasını; Plan Notlarının Buna Göre Düzeltilmesi İçin Verdiğim Önergeme Cevaben Bu Farkın Giderilmesi İçin Çalışmaların Gündeminizde Olduğu Tarafıma Bildirilmiştir.

Bu Farkın Uygulanması Eşitsizliğe Ve Mağduriyete Sebebiyet Verdiği Gibi Kentsel Dönüşümün Önünde De Bir Engel Teşkil Etmektedir. Vatandaşlarımız Kentsel Dönüşüm İçin Bu Beklenti İçindedir.

Bu Konu İle İlgili Çalışmaların Başlatılıp Başlatılmadığı, Hangi Aşamada Olduğu Ve Çalışmaların Ne Zaman Sonuçlanacağı Konusunda Tarafıma Bilgi Verilmesini Talep Ederim.

Soru Önergemin Başkanlık Makamına Havalesini Arz Ederim. Saygılarımla

Av.Asım Güven  /  CHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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