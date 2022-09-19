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Atatürk’ün Yadigarında Altın Kemer Sahibini Buldu

İBB’nin 83 yıl aradan sonra yeniden geleneksel hale getirdiği Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde kazanan belli oldu. Geçen yılın başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan, finalde Yusufcan Zeybek’i mağlup ederek başarısını tekrarladı. Gümüşalan, altın kemerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 12:35
Atatürk’ün Yadigarında Altın Kemer Sahibini Buldu
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MALTEPE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un ev sahipliğinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen 2. Ulugazi Yağlı Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 1938’den beri ilk kez geçen yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde, 9’u altın kemerli başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan güreşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki gün süren turnuvanın yarı final eşleşmeleri öncesinde ve ödül töreninde birer konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

GAZİ’NİN İSMİNİN OLDUĞU GÜREŞLERİN AĞA’SI MİLLETİMİZDİR

Yarı final müsabakaları öncesi konuşmasında güreşçileri selamlayan ve İstanbullulara hoş geldiniz diyen Başkan İmamoğlu, Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin Atatürk'ün güreşin sevdirilmesi ve büyütülmesini arzusuyla başlayan tarihine değindi. Geçmiş belge ve kayıtlardan ulaştıkları bilgilerle Atatürk’ün yadigarını yeniden hayata geçirdiklerini anımsatan İmamoğlu, “Çok da iyi oldu. Yıllar sonra İstanbul'da Ulugazi Yağlı Güreşleri’ni başlatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Nice yıllar devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı. Elmalı ve Kırkpınar gibi Türkiye’nin her köşesinde köklü tarihe sahip müsabakaların düzenlendiğini belirten İmamoğlu, “Ancak İstanbul, elbette güreşe ayrı bir renk, ayrı bir ivme kazandırabilir. İstanbul'daki ismi gereği Ulugazi Güreşlerinin ‘Ağalık’ yarışı yok. Çünkü Gazi’nin isminin olduğu yerde, o güreşlerin Ağa’sı milletimizdir” diye konuştu.

GÜREŞİ İSTANBUL'DA YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milli takım formasıyla Dünya Güreş Şampiyonası'na katılan İBB Spor Kulübü sporcuların madalyalarla döndüğünü kaydeden İmamoğlu, “Güreşçilerimizi tebrik ediyorum. İstanbul güreşin kaynağı, altyapısı olabilir. Bu anlamda sporcu tarama birimimizle beraber bunu daha da güçlü hale getireceğiz. Müsabakalarıyla ve vatandaşlarımızla çok renkli hale gelecek. Göreceksiniz, İstanbul yine ülkemiz adına, güreşin, uluslararası arenada bu branşın merkezi olacak. Yağlı güreş yani ata sporumuz olan güreşin en özel anını da İstanbul'da yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞPEHLİVAN HÜSEYİN GÜMÜŞALAN

Yarı finale kalan Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Serhat Balcı ve Yusufcan Zeybek ile er meydanında hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, güreşçilere başarılar dileyerek müsabakaları izlemek için yerini aldı. Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş ile eşleşirken yarı finalin diğer karşılaşması Serhat Balcı ve Yusufcan Zeybek arasında gerçekleşti. Gümüşalan ve Zeybek mücadelelerinden galip ayrılarak isimlerini finale yazdırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı Hüseyin Gümüşalan ve Yusufcan Zeybek eşleşmesinden galip ayrılarak altın kemeri almaya hak kazanan Gümüşalan başpehlivan oldu.

AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN…

Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan’a altın kemerini ve kupasını, müsabakaların ikinci ve üçüncülerine de altın ve madalyalarını veren İBB Başkanı, kısa bir konuşma da ödül töreninde gerçekleştirdi. Güreşçilerin müthiş mücadele örneği sergilediklerini belirten İmamoğlu, “Keyifle izledim. Çok daha iyisini seneye yapacağız. Üç, beş, yedi, on diye böyle devam edecek inşallah. İkinci kez altın kemeri alan güreşçimiz şimdiden üçüncü iddiayı ortaya koydu. En az onun kadar mücadele eden değerli güreşçilerimiz var. Hepsinin ayağına taş değmesin. İyi ki varlar. Bu güreşçilerin varlığı bu asil mücadeleyi muhafaza ediyor. Allah onlara sağlık versin, huzur versin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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