Atatürk'ün Vefatının 85.Yılıda Onuruna Yapılan Bilek Güreşi Yağmur Dinlemedi

Cumhuriyetimizin 100.yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına Güneşli meydanda Atatürk Bilek Güreşi Turnuvası Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Güneşli Spor Kulübü ve Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu düzenledi.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar “Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Güneşli Spor, ve Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu ortaklaşa Cumhuriyet'imizin 100.yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Atatürk Bilek Güreşi Turnuvası düzenledik. Yoğun yağmura rağmen Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anısına düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Taşçı'ya, Bağcılar Belediyesi Başkan Başdanışmanı Muharrem Erdal'a,Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı Kemal Cesur'a, Bağcılar Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Erdem Berkcan'a, Bağcılar Güneşli Spor Kulübü Başkanı Sefa İpek'e, Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Taşçı'ya, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Erkan Damar'a, Bilek Güreşi Antrenörü Ömer Ustaömer'e, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Hayrettin Sönmez'e, Guinness Rekorlar kitabıne 18 kere giren Namık Ekin'e, Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Alpago'ya, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Sekreteri Cengiz Kara'ya, ÇATKON Genel Başkanı Yüksel Arslan'a ayrı ayrı teşekkür ederiz.” dedi.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak “Gençlerimize, spora önemveren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in selamını iletiyorum. Yağan sağınak yağmura rağmen gösterdiğiniz ilgiye, organizsyona emek veren Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği’ne, Bağcılar Güneşli Spor Kulübüne, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformuna ve Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne katkılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Atatürk anısın adüzenlenen bilek güreşi turnuvasına Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Plafotmu Genel Başkanı Kemal Cesur, Bağcılar Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi erdem Berkcan, Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar, Bağcılar Güneşli Spor Kulübü Başkanı Sefa İpek, Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Taşçı, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Erkan Damar, Bilek Güreşi Antrenörü Ömer Ustaömer, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar kitabıne 18 kere giren Namık Ekin, Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Alpago, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Sekreteri Cengiz Kara, ÇATKON Genel Başkanı Yüksel Arslan ve yüzlerce sporcu ve vatandaş katıldı.