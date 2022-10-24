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Ataşehirli Öğrenciler Pilav Günü’nde Buluştu.

Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu “Üniversite Ders Destek Programı”na katılarak eğitim gören ve mezun olan öğrenciler, kendileri adına düzenlenen “Mezunlar Buluşması”nda bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 13:46
Ataşehirli Öğrenciler Pilav Günü’nde Buluştu.
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Öğrencilerin birbirleriyle tanışması, kariyer planlama ve iş bulma süreçlerinde birbirlerini desteklemeleri amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen pilav günü etkinliği Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinlikte, Neşet Ertaş Kültür Evi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde eğitim görmüş ve halen eğitim görmeye devam eden öğrenciler; okul, üniversite ve kariyer süreçlerinde yaşadıkları deneyimleri birbirleriyle paylaşarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanlarında olmak, derslerine ve sınavlarına destek olmak amacıyla hizmete açtığımız günden bu yana merkezlerimizde yüzlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyoruz. Deneyimli öğretmen kadromuzla daha fazla öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle bu hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca üniversite süreçlerinde değil, kariyerlerini oluşturma noktalarında da Ataşehir Belediyesi olarak her zaman onları destekleyeceğiz. Bu anlamda, böyle buluşmaların önemli olduğunu düşünüyor ve bu etkinliğimizi her yıl geleneksel olarak düzenlemek istiyoruz” dedi.

Öğretmenler ve öğrenciler kendileri için bu anlamlı günü organize eden Ataşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler. Etkinlikte öğrencilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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