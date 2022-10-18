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Ataşehir’in Artık Gençlik Parlamentosu Var

Gençlerin, kente yönelik çalışmalarda ve karar alma mekanizmalarında söz hakkının olması, demokratik katılımlarının sağlanması amacıyla Ataşehir'de “Gençlik Parlamentosu” kuruldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2022 Salı 15:57
Ataşehir’in Artık Gençlik Parlamentosu Var
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Gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayacak Gençlik Parlamentosu’nun ilan edildiği gün konuklar arasında; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Ataşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Kudret Arslan, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanvekili İlhami Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Monheim Am Rhein Beeldiyesi Gençlik Departman Genel Müdürü Simone Feldmann, Monheim Am Rhein Gençlik Parlamentosu Görevlisi Eva Heggemann, Elisabeth Scweiger ile Kardeş Belediyeler Koordinatörü Engin Altınova yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ataşehir içinde yaşayan din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin her genci temsil etmek, toplum yararına projeleri hayata geçirmek üzere kurulan Gençlik Parlamentosu 15 – 25 yaş grubu gençlerden oluşuyor. Parlomento'nun kurulmasında Monheim Am Rhein Belediyesi ile Monheim Am Rhein Gençlik Parlomentosu da destek vererek katıkıda bulundular.

Ataşehir’de Gençlik Parlamentosu kurulması fikri; Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen, Türkiye ile Almanya arasındaki okul ve gençlik değişimleri için temel danışmanlık ve finansman kuruluşu olan “Gençlik Köprüsü” bünyesinde 1 Temmuz 2021 ile 27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Gençlik Kardeş Şehirleri Tasarlıyor” projesinde yer alarak şekillendi.

Gençlik Parlamentosu’nun kuruluş manifestosunda gençlerin, toplumsal yaşamın en dinamik aktörleri olması konusu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gençlerin kendilerini ilgilendiren ya da genel olarak tüm toplumsal konularda karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi, üzerinde uzlaşılan bir konu olmuştur. Gençlerin katılımlarının arttırılmasına yönelik uluslararası kamuoyunda özellikle son 20 yılda ciddi bir farkındalık oluşmuştur. Birçok ülke gibi Türkiye’de de yasal düzenlemelerin getirdiği destekle gençlerin katılımını teşvik etmek istenmektedir. Yerel yönetimlerin gençlikle ilgili faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı nitelikte olması kapsamında gençliğin katılımı denildiğinde ilk olarak eşitlik vurgusu ön plana çıkmaktadır. Esasen eşitlik vurgusunun sadece din, dil, ırk, cinsiyet gibi unsurlar açısından değil genel anlamıyla fırsat eşitliği çerçevesinde ele alınması, gençlerin katılım mekanizmalarında daha fazla görülmelerine neden olacaktır.”

Ataşehir Gençlik Parlementosu'na Ataşehir'de ikamet eden 15-25 yaş arası bütün gençler başvuru yapabilirler.

Başvuru için linki tıklayınız: https://forms.gle/33L21qH1UJiD2R7L9

 Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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