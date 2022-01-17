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Ataşehir'in 6 Mahallesinde İmar Sorunu Çözüldü

İBB, Ataşehir’in 6 mahallesinin 28 yıla uzanan imar problemini çözen tarihi bir karara imza attı. Bölgede nüfus yoğunluğu, hektar başı 500 – 600 kişiyi geçmeyecek şekilde belirlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:05
Ataşehir'in 6 Mahallesinde İmar Sorunu Çözüldü
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Ataşehir ilçesindeki İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri planı ile Mustafa Kemal, Aşık Veysel, Kayışdağı ve İnönü mahallelerinin imar planına yapılan itirazlar, karara bağlandı. 

Bölgedeki yapıların, yolların ve diğer donatı alanlarının işlevlerini, yüksekliğini, yoğunluğunu, birbirleriyle olan ilişkilerini ve birlikteliklerini tanımlayan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının (NİP) İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde kabul edilmesi ile ilçenin 28 yıla varan imar problemleri çözülmüş oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün İBB Meclisi’ne sunduğu 3 ayrı imar planı teklifi, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında, nüfus yoğunluğu hektar başı 600 kişiyi geçmeyecek şekilde belirlendi. Bölgedeki ulaşım sorunları, yeni kamusal hizmet alanları ve açık alanlar ile birlikte çözüme kavuşturulacak.

1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planında ise, yüksek yoğunluklu mevcut konut alanlarında, yoğunluk hektar başı 500 kişi olacak şekilde planlandı.

Kamu ve umumi hizmet alanı olarak planlanmış alanlar içersinde inşa edilecek yapının, arazinin yüzde 20’sini kamuya bedelsiz verilmesi halinde, yoğunluk; 1.500 – 3 bin metrekare arazide 650 kişi, 3 bin – 5 bin metrekare arazide 800 kişi, 5 bin metrekarenin üstü arazide ise 1.000 kişi olabilecek.

1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planında da yüksek yoğunluklu mevcut konut alanlarında, yoğunluk hektar başı 500 kişi olacak. 

350 metrekareden küçük araziye sahip ticaret ve konut alanlarındaki yapılaşmanın ise, ayrık nizam ve 4 katlı olacak şekilde 1/1000 ölçekli planlarda belirlenmesine karar verildi. Sınır düzenlemesi dışında parsellere bölünerek (ifraz) oluşacak 350 metrekareden küçük arazilerde, bu hüküm uygulanmayacak.

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