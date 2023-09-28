Ataşehir 'de Sosyal Marketler'de İyilik Paylaştıkça Çoğalıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından “Hepimiz İçin İyilik” sloganıyla çıkılan bu yolda, ürün çeşitliliği açısından diğer marketleri aratmayan Sosyal Marketler’de, kişisel ya da çevresel nedenlerden ötürü maddi, manevi ve sosyal eksiklik çeken Ataşehirli bireyler ya da aileleri; gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemeyi kendileri seçip beğenerek alma imkânına sahip oluyorlar.

Doğrudan 4 bin 500 Ataşehirli aileye ve yaklaşık olarak 15 bin kişiye hizmet veren Örnek, Küçükbakkalköy ve Yenişehir Sosyal Marketleri Ataşehir’de “Hepimiz İçin İyilik” zincirine katkı sağlıyor.

Sosyal Marketlerin ilki 2021 yılın şubat ayı sonunda Örnek Mahallesi’nde hizmet vermeye başlamıştı, ikinci Sosyal Market ise Yenişehir Mahallesi’nde mahalle muhtarlığının hemen yanında ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açıldı. Üçüncü Sosyal Market ise 2022 yılından beri Küçükbakkalköy’de yurttaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merezi- Hüseyin Çetiner

Bağışlar Sosyal Marketler Aracılığı İle Ulaştırılıyor

İlçe sınırları içerisinde yaşayan Ataşehirli yurttaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak bu desteklerden yararlanabiliyor. Uzman meslek elemanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda sosyal kart almaya hak kazanan vatandaşlar, adreslerine en yakın olan sosyal marketlerden alışveriş yapabiliyor. Yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği Sosyal Marketlerde para kullanılmıyor.

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli bireylere ücretsiz olarak Gıda Bankacılığı yapan kurum, kuruluşlar ve hayırseverlerin de bağış destekleri Ataşehir Belediyesi Sosyal Marketler aracılığı ile ulaştırılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)