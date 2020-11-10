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Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe Sarayı’nda Anıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim’deki 10 Kasım töreninin ardından, Dolmabahçe Sarayı’na geçti.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 15:49
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe Sarayı’nda Anıldı
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Ata’nın son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Camii’nde mevlit okutup, öğle namazlarını kıldı. İBB, Atatürk’ün aziz hatırası için, cami çıkışında vatandaşlara, lokma ve şerbet dağıttı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ata’nın 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı. Öğle namazlarını Dolmabahçe Camii’nde kılan Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, namaz öncesinde Atatürk için okunan mevlide de katıldı. İBB Lojistik Destek Merkezi tarafından Dolmabahçe Camii yakınına konuşlandırılan araçtan, Atatürk’ün aziz hatırası için vatandaşlara, lokma ve şerbet dağıtımı yapıldı. İmamoğlu, namaz çıkışında İBB aracına gelerek, lokmasını ve şerbetini aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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