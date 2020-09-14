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Astrolojinin En Sadık Erkek ve Kadın Burçları

Astrolojide toprak burçları verdiği sözleri tutma konusunda diğer burçlardan bir parça üstündür. Bu sebeple birçoğu ilişkiyi bitirecekse aldatmak yerine dürüstçe dile getirmeyi tercih eder. Toprak elementi tarafından yönetilen Boğa, Oğlak ve Başak burcu özelliklerine yakından bakalım.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:24
Astrolojinin En Sadık Erkek ve Kadın Burçları
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Boğa Burcu Genel Özellikleri

Zodyak’ın 12 burcundan ikincisi olan Boğa burcunun döngüsü 20 Nisan ile 20 Mayıs arasındadır, yıl boyu birçok gezegenin ziyaretine ev sahipliği yapar ve toprak enerjisini uyandırır. Boğa erkeği ve kadını hakkında bilinmesi gereken ilk özelliği düzenli bir yaşamı sevmeleridir.

Dengeleyici Burçtur

Tutkularına sarılan, güvenilir, sabırlı, pratik, sistemli, iş hayatında uyumlu, zenginliği ve iyi yaşamayı seven, iradeli, sadık, soğukkanlı, sevecen, tutucu, inatçı ve midesini seven kişilerdir. 4 sabit burçtan biri olan boğa burcu dengeleyici bir burçtur ve bahar mevsimin ortasına denk gelir. Boğa burcu genel özellikleri gereği öncü burçlar tarafından ortaya atılan fikirleri somut bir şeye dönüştürürler.

Muazzam Bir Sevgilidir

Hem kendileri hem de başkaları için sürekli güvenli ortamı oluşturmaya çalışırlar. Tüm olayları ayakları yere basarak ve gerçekçi bakış açısıyla pratik bir şekilde çözerler. Hantal ve inatçı kişiliklerinin yanı sıra içsel bir enerji tasarrufu yaparlar bu nedenle her işi küçük aşamalara bölerler. İnatçılıkları yaptıkları işte onlara katkı sağlar çünkü bitirmeden işi bırakmazlar, uzun süreli arkadaşlık ya da sevgili olma konusunda muazzam burçtur.

Son Derece Sadıktır

Ani değişiklikler gösterseler de son derece sadıktırlar ve eleştirilmekten nefret ederler. Boğa burcu genel özellikleri arasında;

  • Elementi toprak
  • Niteliği sabit
  • Yönetici gezegeni Venüs
  • Renk yeşil ve pembe
  • Günler cuma ve pazartesi
  • Uğurlu sayılar 6 ile 4
  • Uğurlu taşlar topaz taşı, turkuaz taşı, safir, yeşim ve pembe kuvars
  • En sevdikleri fotoğraf çekmek, yemek pişirmek ve yemek, bahçe ile uğraşmak ve müzik dinlemek
  • Nefret ettikleri ise para harcamak ve acele etmek
  • En iyi anlaştığı burçlar yengeç, oğlak ve balıktır
  • Anlaşamadığı burçlar ikizler, yay ve kovadır.

Oğlak Burcu Genel Özellikleri

Zodyak’ın onuncu burcu Oğlak’ta her yıl döngünün tarihi 22 Aralık ile 19 Ocak arasıdır. Toprak grubu olan oğlak burcu kardinal burçtur. Oğlak burcu genel özellikleri kararlı, tutkulu, güvenilir, özenli, nazik, sevimli, düzenli, sert görünüşlü, disiplinli, sabırlı, kesin tavırlı ve tutucudur.

Dünyaya Hükmedeceğine İnanır

Strateji konusunda adeta uzman olan oğlakların 15 yıl sonrası için dahi mutlaka hazır bir planı vardır. Dünya ile odaklanır ve bu dünyaya hükmedeceğine inanır üstelik dünyayı kendi açılarından kullanmayı çok iyi becerebilirler. Sert ve inatçı yapılarından dolayı ilişkilerine başka bir çerçeveden bakmayı beceremezler, insanların farklılıklarını kabullenmekte zorlanırlar ve kendi değerlerini dayatmaya çalışırlar.

Soğuk Ve Mesafeli

Kaya gibi görünen yapısının altında sırlar dolu olan Oğlak erkeği ve kadını genel özellikleri gereği pratik ve sorumluluk sahibidir ancak soğuk, mesafeli ve bağışlamaz olabilirler. Geçmişe çok çabuk dönerek suçluluk duygusu hissederler, inatçı, kararlı ve hedeflerine ulaşmak için enerji doludurlar. Hedefine ulaşmak için bir plan hazırlar ve hayatı boyunca hedefe ulaşana kadar planına sadık kalır bu konuda gerektiğinde sert ve çıkarcı dahi olabilirler.

Kesin Tavırlı

Oğlak Burcu Genel Özellikleri;

  • Elementi toprak
  • Niteliği kardinal
  • Yönetici gezegeni Satürn
  • Rengi kahverengi ve siyah
  • Günü cumartesi
  • Uğurlu sayıları 4 ve 8
  • Uğurlu taşları zirkon, yakut, turmalin, lal ve malahit
  • En sevdiği ailesi ve gelenekleridir ayrıca kartvizitler, iş unvanları, konulan hedefler ve verilen görevlerde sevdikleri arasındadır
  • Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalardan ve istifa etmekten nefret eder. Olmadık yerde bağıran insanlar, bir işi sadece yapmak için yapmak ve bir kılavuz olmadan seyahat etmekte dayanamadığı şeylerdir
  • Boğa, balık ve başaklarla ilişkilerinde uyumludur
  • Koç, yay ve aslanlar ile uyumlu olduğu söylenemez.

Başak Burcu Genel Özellikleri

Döngüsünü 23 Ağustos- 22 Eylül arasında tamamlayan Zodyak’ın 6. burcu başak değişken burçlardan biridir. Başak burcu genel özellikleri arasında sakin ve telaşsız yapıları dikkat çeker. Rahat, kavga ve tartışmalardan uzak, inceleyici, ayırt edici, titiz, düzenli, dürüst, dakik, ince eleyip sık dokuyan, kuruntulu, önemsiz konulara takılan, geleneklere bağlı yapıya sahip olan başaklar toprak elementi tarafından yönetilen üç burçtan biridir.

Bukalemun Gibidir

Mevsimleri değiştiren burçlardan olmasından dolayı her şeyin bir sonu olduğuna inanır ve daha bilge kişilikleri vardır, görevlerinin mevsim geçişlerinde insanlar arasındaki uyumu sağlamak olduğuna inanırlar. Başak burcunun genel özellikleri arasında itici yapıları bukalemun gibi kolaylıkla renk değiştirmeyi sayabiliriz. Toprak burcu olmasının etkisiyle güçlü ve muhafazakârdırlar, özel ve iş yaşamlarında düzenli olmayı ve planlı hareket etmeyi severler.

Mükemmeliyetçidir

Hedef ve hayalleri her zaman bağlı kalırlar, yaşamlarında ne yaşanırsa yaşansın kurdukları düzenin dışına çıkmazlar. Karşısındakini eleştirmeyi sever, başkalarının önemsemediği konular onlar için önemli olabilir çoğu zaman endişelerin arasında kaybolurlar. İnce detaylara takılmaları onları mükemmeliyetçi yapar, seçicidirler ve yüksek standartlarda yaşamak isterler. Aşırı duyarlı ve şefkatlidirler ama bu özellikleri çoğu zaman yanlış anlaşılır.

Düzenin Dışına Çıkmazlar

Başak Burcu Genel Özellikleri;

  • Elementi toprak
  • Niteliği değişken
  • Yönetici gezegeni Merkür
  • Rengi açık sarı, gri ve bej
  • Günü Çarşamba
  • Uğurlu sayısı 5 ve 14
  • Uğurlu taşları yeşim, jasper, akik, kehribar ve turmalin
  • Çocukları, hayvanları ve doğayı çok sever, bilgisayar, temizlik, sağlıklı yemekler, kitap okumak ve konserlerde sevdikleri arasındadır
  • Evinden ayrılmayı hiç sevmez ve tembel, kaba insanlar ile birilerinden yardım istemekten nefret eder.
  • Boğa, yengeç ve oğlak ile anlaşır
  • İkizler, terazi ve koç ile anlaşamaz.

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