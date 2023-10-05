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Asla Yetmez Belgesi İle NETFLIX Platformuna Konuk Olan Mark Cavendish Rekor Kırmak için Türkiye’ye Geliyor

DÜNYANIN EN HIZLI BİSİKLETÇİSİ MARK CAVENDISH, KÜLLERİNDEN DOĞDUĞU YARIŞ OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NDA

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2023 Perşembe 09:45
Asla Yetmez Belgesi İle NETFLIX Platformuna Konuk Olan Mark Cavendish Rekor Kırmak için Türkiye’ye Geliyor
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Dünyanın en iyi sprinterlerinin başında sayılan Cavendish “Artık emekli olmalı” diyenlere inat hala etap kazanabildiğini gösterdiği TUR 2021’den sonra yeniden Türkiye’de…

2005 yılında profesyonel yarış hayatına başlayan, 2011 yılında Dünya Şampiyonluğu unvanını kazanan Cavendish, 2017’de Epstein-Barr virüsü ve 2018’de klinik depresyon teşhisi konulduktan sonraki dört yıl boyunca büyük zorluklar yaşadı…

Bisiklet çevreleri, Cavendish döneminin sona erdiği düşüncesindeydi. Sporun gördüğü en büyük sprinterlerin başında olan Mark, Ekim 2020’de Gent-Wevelgem’i 74’üncü sırada bitirdikten sonra son yarışını koşmuş olabileceğinin sinyallerini vermişti. Ancak içindeki heyecan ve adrenalin tutkusu, onu yeniden yarışlara çekiyordu. Ocak 2021’de pelotona döndü hem de güçlü bir ekip olan Deceuninck-QuickStep formasıyla “İkinci baharı” için mücadele etmeye başladı.

İstanbul Times Haber Ajansı-Hüseyin Çetiner 

En son etap zaferini Şubat 2018’de yaşayan Cavendish, 2021 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 4 etap kazanarak büyük tutkusuna döndüğünü gösterdi. 2021 yılında, 36 yaşındayken yeniden Fransa Turu’nda yarışma şansı yakaladı. Tour de France’da 3 etap kazanan Cavendish, etap zaferi sayısını 34’e çıkartarak Eddy Merckx’in rekorunu egale etti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda da 2014, 2015 ve 2021’de toplam 11 etabı ilk sırada bitiren Britanyalı bisikletçi, Andre Greipel ile birlikte Türkiye’de en fazla etap kazanan isim durumunda. Cavendish, TUR 2023’te etap rekortmeni unvanını tek başına eline alabilmek için yarışacak.

NETFLIX, dünyanın en hızlı bisikletçisi Cavendish için bir belgesel hazırladı

İnişli çıkışlı zorlu yılların konu edildiği samimi ve sürükleyici belgeselde, Cavendish için TUR 2021’in dönüm noktası olduğunun altı çiziliyor. 1.159 gün sonra ilk etabını kazanarak küllerinden doğan Mark Cavendish, beşinci kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na geliyor.

38 yaşındaki yaşındaki sprinter, 4 Ekim’de takımı Astana Qazaqstan Team ile emekliliğini bir sene daha uzattığı müjdesini verdi. Geleneği bozmayıp önce Türkiye’de ardından Fransa’da en çok etap kazanan sporcu rekorunu kıracak mı? gelin bu sürükleyici hikayeyi birlikte izleyelim…

kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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