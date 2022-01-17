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Askıda İhtiyaç Sahiplerinin Mutluluğu Var

İBB’nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı ‘Askıda Fatura’ ile yüzbinlerce insan, hiç tanımadıkları kişilere elini uzattı. Ödenen su, elektrik ve doğalgaz faturası miktarı 44 milyon 737 bin TL’ye ulaştı. ‘Aile Destek’ ve Anne-Bebek Destek’ paketlerine toplam 14 milyon 425 bin TL yardım yapıldı. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yapılan yardımlar 4 milyon 425 milyon TL’yi buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:07
Askıda İhtiyaç Sahiplerinin Mutluluğu Var
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İstanbul Büyükşehir Belediye’nin (İBB) zor günler geçiren ve talepte bulunan kişilerle dayanışmayı geliştirmek için 4 Mayıs 2020’de başlattığı ‘Askıda Fatura’, yardımseverlerin desteği ile yüzbinlerce kişiye umut oldu. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş aileleri ve kişileri kapsayan uygulamaya yardımlar her geçen gün büyüdü. Dört ayrı paketi kapsayan sosyal destekler ile ‘Askıda Fatura’da 44 milyon 737 bin TL tutarında fatura ödendi. ‘Aile Destek Paketi’ne 8 milyon 376 bin TL, ‘Anne- Bebek Destek Paketi’ne 6 milyon 48 bin TL yardımda bulunuldu. İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan 4 milyon 425 bin TL tutarındaki yardımlar ile toplam destek, 63 milyon 588 bin TL’ye ulaştı.

ALAN EL VEREN ELİ GÖRMÜYOR

Hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyanları buluşturan İBB’nin dünyaya örnek olan uygulaması Askıda Fatura’da, 44 milyon 737 bin TL tutarındaki 302 bin 747 adet fatura askıdan indi. Faturaya yansıyan rakamların katlandığı kış döneminde yapılan yardımlar, yüz binlerce insana biraz olsun nefes aldırdı.

DAYANIŞMA HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

İmkan sahibi kişilerin desteği ile ‘Askıda Fatura’ya dahil edilen ‘Aile Destek’ ve ‘Anne-Bebek Destek’ paketlerine toplam 14 milyon 425 bin TL yardım yapıldı. ‘Aile Destek Paketi’ ile 8 milyon 376 bin TL değerindeki 50 bin 803 paket ailelere ulaştı. Ekonomik bakımdan zor günler geçiren annelere, ‘Anne-Bebek Destek Paketi’ ile  6 milyon 48 bin TL değerindeki 33 bin 992 paket ulaştırıldı. Yapılan yardımlar, desteğe ihtiyaç duyan kişilerin İstanbulkart’larına yatırıldı. En temel ihtiyaçlarını yapılan yardımlar ile anlaşmalı marketlerden temin etti. 

İBB, nakdi eksikliklerden dolayı zorluk çeken öğrencileri de sisteme dahil etti. ‘Eğitim Destek Paketi’nden 17 bin 703 öğrenci faydalandı.  Toplam 4 milyon 425 milyon TL yardım aldı.

Geçim sıkıntısı çekenlere destekte bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, askidafatura.ibb.gov.tr’yi ziyaret ederek ya da Alo 153 Çözüm Merkezi’ne ulaşarak katkıda bulunabiliyor. 

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