banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.176,20
ALTIN
934,63
DOLAR
14,84
STERLİN
19,62
EURO
16,36
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her koşulda kazanacak
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her...
Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu
Dedeler, nineler ve torunları masalda...
Asıl Korsan Kim ?
Son Dakika
Asıl Korsan Kim ?
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat Çekti
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat...
Flaş Haber
Asıl Korsan Kim ?
Kapat

Asıl Korsan Kim ?

En son 1990 yılında İstanbul’un nüfusu 7 milyon iken taksi plakası verilmişti. Aradan geçen 32 yıllık sürede İstanbul’un resmi nüfusu 16 milyon, gerçek nüfusu ise 20 milyondan daha fazla olduğu söyleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 08:56
Asıl Korsan Kim ?
banner171

İBB’NİN 14 KERE GÜNDEME GETİRDİĞİ İSTANBUL’A YENİ TAKSİ PLAKASI VERELİM ÖNERİSİ UKOME TARAFINDAN RED EDİLİYOR…

Hangi taksi ve sürücüsü halka doğru dürüst ve saygılı hizmet veriyorsa asıl taksi odur .

Hastane de çıkan yaşlı teyzemizin parası ile taksiye binmek için yalvardığı,araç teslim edeceğim benim gideceğim yöne gideceksen seni alırım, kısa mesafe yürüyerek git, araç benim istersem alırım istemezsem seni almam,20 lira vererek aracımı satın aldığını mı düşünüyorsun in aracımdan, Taksim’den Harbiye ye giden turist’ten 100 dolar isteyen taksicimi dersiniz, müşterisini döven taksici mi dersiniz İstanbul’da her türlüsüne rastlamak mümkün.

KORSAN DENİLEN TAKSİLERİN ARTMASININ TEK SEBEBİ SARI TAKSİLERDİR …

Yeni plaka verilmediği için Oto Center’da ki üç beş galericinin oluşturduğu piyasada plaka değeri 3 milyon lira civarına çıkan plaka fiyatlarından dolayı sahipleri bu kadar değerlilik bir varlığı birsine kiraya vereceksem aylık bana 8-10 bin lira para vermesi gerekir dediği için bu paraları çıkarmak ve kendiside para kazanmak isteyen sürücüler her türlü yanlış işi yapıyorlar.

Hiçbir değer üretmeden her sene artan plaka değeri sayesinde haksız kazanç elde edenler yeni plaka verilmemesi sayesinde plaka pazarını elinde tutanlar paralarına para katarken hastaneden çıkıp evladım ayakta duracak halim yok beni alın diyerek yalvaran teyzelerimiz daha çok acı çekerler.

YA SARI PLAKA SAHİPLERİ KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN HALKA DOĞRU DÜRÜST HİZMET ETSİN YADA HERKES ASIL ONLARA KORSAN MUAMELESİ YAPACAK

Sarı Plakalı taksi sürücüleri belirlenen tarifelere göre para kazandıkları halde fazla talebe karşın yeterli arzın olmamasından dolayı sarı taksiler ile vatandaş arasında yaşanan sorunlar ayyuka çıktı.

Buna karşın korsan denilen taksi duraklarında ciddi bir artış oldu. 500 araçlık duraklar bile oluştu. Bunlar ayın elemanı başta olmak üzere halk’a kaliteli hizmet sunmak adına her gün bir yenilik yaparken sarı taksi sürücüleri ise her yeni güne halkın karşısına yepyeni bir sorun ile çıkmak için adeta sözleşmiş gibiler.

BAZI UKOME ÜYELERİ DEVLETİ ZARAR’A MI UĞRATIYOR ?

Sarı taksiler vatandaş’a iyi bir hizmet sunmadıkları için her gün sayıları artan Korsan taksi sayısı bariz bir şekilde artıyor.

UKOME Yeni taksi plakası verilmesinin önünü açıp rekabeti arttırmaya imkan sunmadığı için devletin ciddi bir vergi kaybına neden olduğunu söylemek gerekir.

İBB 14.kezdir yeni taksi plakası verilmesini engelleyen UKOME Üyeleri hakkında devleti zarar’a uğrattıkları ile alakalı dava açmalıdır.

Üç beş galerici para kazanacak diye kimsenin İstanbul halkını mağdur etmeye hakkı yok.

Piyasa ve halk bir şekilde kendi sorununa çare bulacak çıkış yolları buluyor. Korsan taksi ile ulaşım ihtiyacını gidermek gibi…

Bu şartlar altında asıl korsan halka zulmeden bazı sarı taksi sürüleri mi yoksa sadece renkleri sarı olmayan ve plakası” T” harfi ile başlamayan adına korsan dinilen taksiler mi ?

Halk parasını ödediği bir hizmetin karşılığını almak ister.

Hiç kimse bedelini ödediği bir hizmeti yalvararak almak istemez.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.03.2022 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İski̇ Her Ay 500 Mi̇lyon Li̇ra Açık Veri̇yor
İski̇ Her Ay 500 Mi̇lyon Li̇ra Açık Veri̇yor
2022 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Başlıyor!
2022 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Başlıyor!
Zorunlu Ücret Artışı Teklifine Ukome’den Ret
Zorunlu Ücret Artışı Teklifine Ukome’den Ret
İstanbulkart Denetimi 8 Bin Usulsüz Kullanım Tespit Edildi
İstanbulkart Denetimi 8 Bin Usulsüz Kullanım Tespit Edildi
Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇ Oldu
Havası En Ki̇rli̇ Ülkeler Belli̇ Oldu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169