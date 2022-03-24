Asıl Korsan Kim ?

İBB’NİN 14 KERE GÜNDEME GETİRDİĞİ İSTANBUL’A YENİ TAKSİ PLAKASI VERELİM ÖNERİSİ UKOME TARAFINDAN RED EDİLİYOR…

Hangi taksi ve sürücüsü halka doğru dürüst ve saygılı hizmet veriyorsa asıl taksi odur .

Hastane de çıkan yaşlı teyzemizin parası ile taksiye binmek için yalvardığı,araç teslim edeceğim benim gideceğim yöne gideceksen seni alırım, kısa mesafe yürüyerek git, araç benim istersem alırım istemezsem seni almam,20 lira vererek aracımı satın aldığını mı düşünüyorsun in aracımdan, Taksim’den Harbiye ye giden turist’ten 100 dolar isteyen taksicimi dersiniz, müşterisini döven taksici mi dersiniz İstanbul’da her türlüsüne rastlamak mümkün.

KORSAN DENİLEN TAKSİLERİN ARTMASININ TEK SEBEBİ SARI TAKSİLERDİR …

Yeni plaka verilmediği için Oto Center’da ki üç beş galericinin oluşturduğu piyasada plaka değeri 3 milyon lira civarına çıkan plaka fiyatlarından dolayı sahipleri bu kadar değerlilik bir varlığı birsine kiraya vereceksem aylık bana 8-10 bin lira para vermesi gerekir dediği için bu paraları çıkarmak ve kendiside para kazanmak isteyen sürücüler her türlü yanlış işi yapıyorlar.

Hiçbir değer üretmeden her sene artan plaka değeri sayesinde haksız kazanç elde edenler yeni plaka verilmemesi sayesinde plaka pazarını elinde tutanlar paralarına para katarken hastaneden çıkıp evladım ayakta duracak halim yok beni alın diyerek yalvaran teyzelerimiz daha çok acı çekerler.

YA SARI PLAKA SAHİPLERİ KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN HALKA DOĞRU DÜRÜST HİZMET ETSİN YADA HERKES ASIL ONLARA KORSAN MUAMELESİ YAPACAK

Sarı Plakalı taksi sürücüleri belirlenen tarifelere göre para kazandıkları halde fazla talebe karşın yeterli arzın olmamasından dolayı sarı taksiler ile vatandaş arasında yaşanan sorunlar ayyuka çıktı.

Buna karşın korsan denilen taksi duraklarında ciddi bir artış oldu. 500 araçlık duraklar bile oluştu. Bunlar ayın elemanı başta olmak üzere halk’a kaliteli hizmet sunmak adına her gün bir yenilik yaparken sarı taksi sürücüleri ise her yeni güne halkın karşısına yepyeni bir sorun ile çıkmak için adeta sözleşmiş gibiler.

BAZI UKOME ÜYELERİ DEVLETİ ZARAR’A MI UĞRATIYOR ?

Sarı taksiler vatandaş’a iyi bir hizmet sunmadıkları için her gün sayıları artan Korsan taksi sayısı bariz bir şekilde artıyor.

UKOME Yeni taksi plakası verilmesinin önünü açıp rekabeti arttırmaya imkan sunmadığı için devletin ciddi bir vergi kaybına neden olduğunu söylemek gerekir.

İBB 14.kezdir yeni taksi plakası verilmesini engelleyen UKOME Üyeleri hakkında devleti zarar’a uğrattıkları ile alakalı dava açmalıdır.

Üç beş galerici para kazanacak diye kimsenin İstanbul halkını mağdur etmeye hakkı yok.

Piyasa ve halk bir şekilde kendi sorununa çare bulacak çıkış yolları buluyor. Korsan taksi ile ulaşım ihtiyacını gidermek gibi…

Bu şartlar altında asıl korsan halka zulmeden bazı sarı taksi sürüleri mi yoksa sadece renkleri sarı olmayan ve plakası” T” harfi ile başlamayan adına korsan dinilen taksiler mi ?

Halk parasını ödediği bir hizmetin karşılığını almak ister.

Hiç kimse bedelini ödediği bir hizmeti yalvararak almak istemez.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)