Asgari Ücretli Nasıl Ev Sahibi Olur?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin İstanbul Beylikdüzü ilçe kongresinde konuştu.

Burada ekonomi üzerine değerlendirmeler yapan BTP lideri büyük yankı uyandıran “ÖTV’yi kaldıracağım” açıklamasını hatırlattı.

“Ben, ‘Özel Tüketim Vergisi ÖTV'yi kaldıracağım’ dedim. Bunu millet ucuza telefon alsın diye değil, bu adaletsizliği bitirmek için kaldıracağım.” Diyen Baş şöyle devam etti; “Ben bu ülkedeki enflasyonun önüne geçmek için enflasyonu kaldıracağım. Ben bu ülke ekonomisini canlandırmak için ÖTV'yi kaldıracağım. Sen 100 liralık arabaya 300 lira alıyorsun sonra da 'Enflasyon var' diyorsun. Sen çiftçinin mazotuna ÖTV alıyorsun ama zenginin özel jetinin, yatının yakıtına ÖTV almıyorsun. İşte adaletsizlik bu. Şimdi 'ben bu vergiyi kaldıracağım ve enflasyonu da düşüreceğim' diyorum. Peşimden başladılar, 'Biz de ÖTV'yi kaldıracağız' demeye. Yahu kardeşim sen ÖTV'yi kaldırırsın ekonomiyi batırırsın, ben ÖTV'yi kaldırırım ekonomiyi şahlandırırım.”

BTP’nin konut projesi…

Konuşmasında “Şimdi size ikinci müjdeyi veriyorum” diyen Hüseyin Baş şunları söyledi; “Devlet TOKİ aracılığıyla maliyeti 100-140 bin lira olan evler için 500 bin lira, 1 milyon lira para alıyor. Devletin böyle bir şeyi olabilir mi? Şimdi biz ne yapacağız. Arsa maliyeti olmayan arazilere toplu konut yapacağız. Bir evi ortalama 150 bin liraya mal edersiniz. 20 yıl faizsiz ödemeyle bunun ödemesini alacağız. Adam 20 yılda ayda 600 lira para ödeyerek ev sahibi olacak. Bu devletin her bir asgari ücretli çalışanı, bu devletin her bir memuru ev sahibi olacak. Ne zaman? Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında. Bir de ÖTV’siz ucuz araba. Şimdi herkesin bir evi arabası oldu. Yahu bu devletin vatandaşından daha güçlü vatandaş sen nerede bulacaksın.”

“Güçlü Türkiye, güçlü vatandaşı, güçlü milleti olan Türkiye'dir”

İktidar kanadından gelen ‘İtibardan tasarruf olmaz’ açıklamalarına da değinen BTP lideri şöyle devam etti; “Hani bunlar her yerde güçlü Türkiye diyorlar ya… Güçlü Türkiye nedir? Güçlü Türkiye, güçlü vatandaşı, güçlü milleti olan Türkiye'dir. İşte bizim işimiz, itibardan tasarruf olmaz dediğimizde gözümüzü milletimize döndürmek olacak. Biz milletimizin itibarı için geliyoruz. Biz devletimizin itibarı için geliyoruz. Biz saraylarda yaşamak için değil, kendi itibarımız, iktidarımız için değil tarih boyunca asakirullah diye anılmış milletin itibarı için geliyoruz ve bunu da başaracağız Allah'ın izniyle.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)