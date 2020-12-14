Asgari Ücret En Az 3.240 Lira Olmalı Neden ?

Bir çoğunuzun bildiği üzere bu fakir yıllardır gündem ile alakalı sokak röportajları yapıyor.

2 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaptığım sokak röportajında sorulardan birisi de sizce 2021’de Asgari ücret ne kadar olmalı idi bir seçmen gayet net ve anlaşılır bir cevap verdi.

Peki neydi o cavap ? Abimiz aynen şunu söyledi ...Benim bir şey dememe gerek yok. Diyenet işleri başkanlığı her sene Ramazan ayında Fitre miktarını açıklarlar bu bir kişinin günlük en düşük gıda giderine denk gelen miktardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı için bunu 27 TL olarak açıkladı. Bir anne, bir baba 2 de çocuğu olan 4 kişilik aile için günlük gıda gideri 108 TL ediyor...

Bunu bir ayın günleri olan 30 ile çarparsanız 3.240 TL yapar....

Devlet Asgari Ücretten Sadece % 10 vergi Alırsa işverende 3.240 TL ödeyebilir...

Aksi halde devlet aldığı aşırı vergilerden feragat etmezse iş veren net 3.240 TL maaş veremezzz...

HEPİMİZ bu rakamın bile yeterli olmadığını biliyoruz...

Asgari ücretin en düşük kiranın 1.200 TL olduğu İstanbul ve kiranın 250-300 TL olduğu bir yer ile aynı olması adil midir ?

Tabiki değildir… İstanbul’da en az asgari ücrete 1.000 TL Kira farkı verilmelidir ki iş veren üretimini İstanbul dışına kaydırsın…

Bir süre önce İçişleri bakanı Süleyman Soylu aylık 6 bin lira maaş alan Polis Memurlarnın bile İstanbul’da görev yapmak istemediklerini söyledi...

Peki 2.324 TL Asgari ücret alan bir kişi İstanbul’da nasıl yaşayacak ?

TİCARET ODALARI VE TOBB TİTREYİP KENDİSİNE GELSİN

Her meslek grubunun en basit ve yalın görevi kendisini kuran ve aidat ödeyen üyelerinin haklarını korumaktır.

İstanbul Ticaret Odası Dünyanın en büyük Ticaret Odalarındandır.

Şu an yaşadığımız pandemi süreci ancak 100 yılda bir yaşanan küresel bir falakettir.

Ticaret Odaları,ve TOBB ha bire aidat alıp neden zor günlerinde esnaf’a faizsiz borç vermiyor ?

Ticaret Odalarının ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinin asıl görevi Milli Eğitim Bakanlığına okul yapmak olmamalı…

Bu Pandemi sürecinde TOBB ‘un görevi Yassı adada bina yapmak olmamalı...

100 yılda bir yaşanan küresel bir krizin içindeyiz...Ticaret odamız 100 yıl bize hiç bir şey vermediği halde yüksek AİDAT ve bir adres nakli için 800 TL para alacak,,, üyeleri pandemi nedeni ile iflas etmekle karşı karşıya olduğu bir ortamda meslek odaları sessiz kalırsa biz esnaflar bunu hiç bir zaman UNUT MA YA CAĞIZ..

DAYANIŞMA İÇİNDE HER SEKTÖR YAŞASIN

Bilindiği üzere Aralık 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde bugüne kadar kimsenin bilmediği bir virüs peyda oldu ve dünyada yıkıcı bir etki gösterdi. Bu virüs’ten bütün dünya ülkeleri etkilendi.

Bu süreçte en çok maddi zarar gören kurum ve kuruluşların başında hiç süphe yok ki mahalli basın,restoranlar ve Kafaler oldu.

Bizlerin İstanbul Times olarak bu süreçte gelir Kalemlerimiz % 25 -30 seviyesine düştü.

Youtube kanallarımızda 200 Bine yakın abonemize bir duyuru yaparak içlerinde markası,ürünü veya hizmeti olanların bizimle temasa geçerek reklamını en uygun bedel ile yayın mecralarımızda yayınlatarak hem bize hem de kendilerine bir katkı yapabilmeleri için çağrı yaptık bakalım bu çağrımıza olumlu cevaplar alabilecekmiyiz ?

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İstanbul Times / Hüseyin Çetiner