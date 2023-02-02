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Asfalt Plenti Nedir ?

Asfalt plenti, bitüm ve agregadan asfalt üretebilen özel bir ekipmandır. Asfalt plenti iki kısımdan oluşmaktadır, birinci kısım asfalt plenti, ikinci kısım ise beton santralidir. Asfalt karıştırma için kullanılan malzemeler arasında kömür katranı, şist, doğal gaz ve sıvı petrol gazı vb. bulunur. Ve asfalt karıştırma tesisi esas olarak bitümlü çimento üretmek için kullanılır. Bitümlü çimento, asfalt beton kaplama üretimi için önemli bir hammaddedir. Asfalt beton kaplamanın avantajları şunlardır:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2023 Perşembe 20:24
Asfalt Plenti Nedir ?
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  • İyi yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir
  • Düşük yoğunluğa ve yüksek esnekliğe sahiptir
  • İyi su geçirgenliğine ve donma direncine sahiptir
  • İyi kendi kendine sıkıştırma mukavemeti ile yüksek yapışma özelliğine sahiptir
  • Erozyon direncine, aşınma direncine ve yorulma direncine karşı iyi bir dirence sahiptir

Asfalt plenti sayesinde çok daha güçlü yolların ve altyapı sistemlerinin hayata geçirilmesi mümkün olur. Bu aşamada asfalt plentinin her zaman fonksiyonel bir özelliğe sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Tam da bu noktada asfalt plentinin yeni nesil teknolojilerle desteklenmesi sayesinde kullanım özelliklerinin de her geçen gün itibariyle geliştirildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Asfalt Plentinin Kullanım Özellikleri Nelerdir?

Asfalt Plenti, asfalt işlemek ve üretmek için kullanılır. Tesis, ön ısıtma sistemi ve ana proses olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ön ısıtma sisteminde bitüm ve mineral dolgu gibi hammaddeler 200C ile 300C arasındaki sıcaklıklara kadar ısıtılır. Ana proseste, hammaddeler diğer katkı maddeleri ile karıştırılarak sıcak homojen bir karışım oluşturulur ve bu daha sonra bir asfalt bağlayıcı haline gelir. Sıcak karışım daha sonra, depolanabilen veya taşınabilen yarı sıvı veya katı bir forma katılaştığı bir soğutma odasından geçirilir.

Asfalt plenti, asfalt veya kara yağı işleyerek kaldırım karışımları, asfalt emülsiyonları, sıvı çatı kaplama ve çatı kaplamaları dahil olmak üzere çeşitli ürünlere dönüştüren bir tesistir. Asfalt, boru hatlarından uygulama alanına pompalanabilen viskoz bir sıvıya dönüştürmek için yüksek bir ısı kullanılır. Asfalt çimentosu daha sonra şantiyede kum, çakıl veya kırma taş gibi agrega ile karıştırılır. Böylece asfalt malzemesi kullanılmak üzere hazır hale gelir. Burada malzemelerin kaliteli olması ve uygun oranlarda kullanılması asfalt plentinin de kaliteli ürünler ortaya koyması anlamına gelir.

Asfalt Plentinin Fonksiyonları Nelerdir?

Asfalt plenti, asfalt üretmek için kullanılan bir makine olarak fonksiyonel özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Asfalt taş, kum ve katran karışımıdır. Eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Günümüzde de asfalt malzemesinin yoğu bir düzeyde kullanıldığı biliniyor. Bu malzemenin üretiminde asfalt plenti her zaman üst düzeyde bir etkiye sahiptir.

Asfalt plenti ayrıca bitüm plenti, asfalt harmanlama plenti veya sıcak karışım plenti olarak da bilinir. Bu makinenin ana işlevi, spesifikasyon gereksinimlerine göre sıcak karışım asfalt oluşturmak için asfaltı ince kırma taş ve kum gibi agregalarla karıştırmaktır. Böylece yol ve altyapı yapımında ihtiyaç duyulan malzemelerin ortaya çıkması da mümkün hale gelmektedir.

Asfalt Plentinin Çalışma Sistemi Nasıldır?

Asfalt plenti, sıcak asfalt ve agrega karışımını sıkıştıran ve ardından bunu bir hortum aracılığıyla finişer veya silindire pompalayan bir makinedir. Sıcak karışım bileşiği, kaynama noktasının hemen üzerinde olan yüksek bir dereceye kadar ısıtılır. Karışım, ihtiyaç duyulana kadar tutulduğu yalıtılmış bir depolama tankına pompalanır.

Asfalt plenti benzin, dizel yakıt veya elektrikle çalıştırılabilir. Kullanılan yakıt türü, asfalt plentinin boyutuna ve bulunduğunuz yere bağlıdır. Bu makine; sıcaklık kontrolü, sfalt karıştırma ve sıcak karışımın depolama tankından serme ekipmanına pompalanması ve transferi gibi işlevlere sahip olan bir makine olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

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