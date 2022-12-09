ASAŞ 100 Milyon Euro Yatırımla Avrupa’nın En Büyük Ekstrüzyon Pres Hattına Sahip Olacak

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, 2022’de yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı, ekonomik dalgalanmalar ve krizlere rağmen büyümesini sürdürdü. Yıla pandeminin etkisini yitirmesi ve ekonominin canlanması nedeniyle güçlü bir taleple başlayan ASAŞ, yılın geri kalanında yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde 2022’nin ilk 10 ayında üretim ve satış miktarlarını 2021’e benzer seviyelerde tutmayı başardı. Şirket, 2022’in ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 862 milyon dolar ciro rakamını yakaladı. Yıla iyimser bir tabloyla başladıklarını ancak bu durumun Rusya - Ukrayna savaşı ile biraz değiştiğinin altını çizen ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, yıl sonunda ciro beklentilerinin 1 milyar dolar seviyelerinde olduğunu söyledi.

istanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Beşiktaş - İstanbul

ASAŞ, yılsonunda Avrupa’da krizin devam edeceği öngörüsüyle ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı pazarlara yöneldi. Hatiboğlu, “Ukrayna-Rusya savaşının başlaması sonrasında ortaya çıkan enerji darboğazı, inşaat tarafındaki daralma, otomotivde yaşanan çip sorunları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve Avrupa’da ortaya çıkan yüksek enflasyon hedef pazarlarımızda ciddi bir daralmaya neden oldu. Doğru zamanda aldığımız aksiyonlar sayesinde stratejimizi çevik bir şekilde güncelleyerek bu zorlu dönemde de 2021 senesindeki üretim hacmimizi yakalamayı başardık” dedi.

ASAŞ 2022’de 100 milyon Euro’yu aşan yatırıma imza attı

2022 yılında da yatırımlarını sürdüren ASAŞ, elektrikli araçlarda kullanılan yapısal parçaların üretimine yönelik kaynak ve CNC hatları, 4500 ton Hybrex komple pres hattı, billet döküm kapasitesini 130 bin ton/yıl’a çıkaracak 5. ergitme fırın, farklı presler için billet ısıtma fırını gibi birçok önemli yatırımın siparişlerini verdi.

2022 yılında kontratını yaptıkları en önemli yatırımlardan birinin 100 milyon euro’yu aşan 15 bin ton pres hattı yatırımı olduğunu ifade eden Hatiboğlu, bu hat devreye girdiğinde ASAŞ’ın vagon alüminyum gövdesini komple üretip işleyen 3 tesisten biri olacağının altını çizdi. Bu yatırımla raylı sistem araçlarının yerlileşmesine yüzde 15 oranında katkı sağlayacaklarını belirten Hatiboğlu, yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştıkları, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük profil üretimini yapabilecek 150 MN gücüne sahip profil üretim tesisinin dünyada boyut ve teknoloji olarak ilk 5 tesis arasına gireceğini söyledi. ASAŞ, bu yatırımla başta raylı sistemler olmak üzere, gemicilik, treyler, özel alaşımlı mühendislik malzemeleri gibi sektörlerin teknik gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak nihai ürüne en yakın şekilde büyük profil üretimi gerçekleştirebilecek. Şirket, 150 MN Pres Hattı yatırımıyla Avrupa’nın en geniş profil, en büyük dikişli ve dikişsiz boru ve en büyük entegre alüminyum vagon gövde üretebilme kabiliyetine sahip olacak. Bu yatırımla yıllık 25 bin ton alüminyum profil kapasite artışı sağlanacak. 2024 yılında kurulumu başlayıp 2025 yılı ilk yarısında faaliyete geçecek. Yatırım tam olarak devreye girdiğinde Türkiye’nin cari açığına 150 milyon dolar katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Avrupa’nın en modern profil üretim hattı 2023’ün ilk çeyreğinde hizmete girecek

Hatiboğlu, kontratı 2021 yılında yapılan, özellikle elektrikli araçların gövde ve batarya kasası profilleri gibi yapısal profilleri üretecek Avrupa’nın en modern profil üretim hattı olan 45MN Hybrex Pres Üretim Hattı’nın 2023 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağını belirtti. Bu ekstrüzyon presi aynı zamanda, ASAŞ’ın talebiyle özel olarak üretilecek olup, 4500 ton gücünde hybrex özelliği olan dünyadaki ilk pres olma özelliğine de sahip olacak. Hatiboğlu, bu hattın sadece pres olarak değil billet magazininden otomatik yaşlandırma fırınına kadar içerdiği otomasyon çözümleri ile hem alaşım geliştirmeye hem de yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesine hizmet edeceğini aktardı. “Tesis ile birlikte 18 bin ton ilave yapısal profil üretim kapasitesi hayata geçecek. Üretilen ürünlerin işlenmesini de içerecek şekilde 100 kişiden fazla istihdam sağlayacak” şeklinde görüşlerini belirten Hatiboğlu, şunları söyledi: “Elektrikli araçlara talep her geçen gün artıyor. Ortalama 200 kg olan içten yanmalı motorlu araçlardaki alüminyum kullanımının elektrikli araçlarda araç başına 100 kg daha artarak 300 kg olacağı öngörülüyor. Biz de artmasını beklediğimiz talebi karşılamaya yönelik olarak 45 MN Pres Hattı Yatırımını hayata geçirdik. 45 MN Pres Hattı Yatırımı, özel alaşım talepleriyle artan ürün geliştirme faaliyetleri için CO2 emisyonu düşük, yüksek enerji verimliliğine sahip (%50’ye kadar), yapısal profillerin özel yöntemlerle üretilmesini sağlayacak teknik donanıma haiz, modern ekstrüzyon presi yatırımı olacak.”

“Ana hedefimiz sürdürülebilir büyüme trendimizi sürdürmek”

“Tüm iş alanlarımızda önceliğimiz, faaliyetlerimizi çevreye saygılı, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine hizmet eden bir iş anlayışı çerçevesinde yürütmek” diyen Hatiboğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda 2021 yılında, toplam 1.367.716 kWh enerji tasarrufu sağladık, tüm elektrik enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ettiğimizi uluslararası I-REC Sertifikası ile belgelendirdik. Yine ürün başına atmosfere saldığımız sera gazını %16, su kullanımımızı ise %19 azalttık, oluşan atıklarımızın %98’ini geri kazandık ve kimyasal kullanımımızda bir önceki yıla oranla %67 azalttık.”

2023’te hedeflerinin döngüsel ekonominin gerektirdiği sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirirken büyüme trendlerini de sürdürmek olduğu belirten Hatiboğlu, bu çerçevede yüksek enerji verimliliğine sahip yeni pres yatırımını hayata geçirerek üretime başlamanın, nitelikli katma değerli ürünlerde pazar payını artırmanın ve ülkenin milli kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla yerlileşme projelerine destek verilmesinin ASAŞ’ın en önemli planlarından biri olduğunun altını çizdi.

ASAŞ Hakkında

1990 yılında kurulan ASAŞ, bugün Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatılmış 5 üretim tesisi ve 3.062 çalışanıyla Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Sektörün bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezine de sahip olan ASAŞ, üretim alanındaki tecrübesini tasarım ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli geliştirerek sektöre birçok sektör için yenilikçi ürünler sunuyor. ASAŞ, alüminyum profil, kompozit panel, alüminyum yassı mamul, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum bayrak ve aydınlatma direkleri, alüminyum kapı, pencere ve giydirme cephe sistemleri, panjur sistemleri, garaj kapıları ve motor kontrol sistemleri alanında zengin bir ürün yelpazesine sahip. Bugün 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren ASAŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 sıralamasında 54’üncü sırada yer alıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)