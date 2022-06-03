Arnavutluk Cumhurbaşkanı’ndan İmamoğlu’na: Çok özelsiniz; bir seçim için iki defa seçilen başkansınız

SARAÇHANE / İSTANBUL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta’yı Saraçhane’de ağırladı. Ağbaba ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Meta’yı, İBB zabıtasından oluşan tören mangasıyla karşıladı. İmamoğlu’nun makam odasında gerçekleşen buluşmaya; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da eşlik etti.

İMAMOĞLU: “BURASI KENDİ EVİNİZ GİBİ HİSSEDECEĞİNİZ BİR ŞEHİR”

Cumhurbaşkanı Meta’yı ağırlamaktan onur duyduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul'da kendilerini ağırlamaktan çok mutluyuz. İstanbul aslında büyük Balkanlar coğrafyasının özetini tümüyle içinde yaşayan bir şehir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da kendi topraklarından birçok insanı İstanbul'da görebilir, bulabilir. O anlamda burası kendi evi gibi hissedebileceği bir şehir, Hiç yabancılık çekmeden gezebileceği, dolaşabileceği bir şehir. Biz, bu duygularla kendisini misafir ediyoruz” dedi.

META: “İBB’Yİ İLK ZİYARETİM”

“Bizi ağırladığınız için çok müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum” diyen Meta da duygularını, “Şunun farkına vardım konuşmanızdan dolayı: Benim için tarihi bir anı yaşıyorum şu anda huzurunuzda. Ben, 30 yıldır siyasetteyim. Parti genel başkanlığı, başbakanlık, bakanlık ve şu anda Cumhurbaşkanıyım. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ediyorum. Bu da işte sizinle nasip oldu. Sizinle de görüşmekten dolayı çok mutluyum. Çünkü, çok özel bir belediyenin başkanısınız ve siz çok özelsiniz. Siz, bir seçim için iki defa seçilen başkansınız. Bunun için de ben, iki defa tebrik etmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

“İSTANBUL, BİZİM DE BİR PARÇAMIZ”

“Bizim için de İstanbul, bizim bir parçamızdır” diyen Meta, “Çünkü Arnavutların Türkiye'yle, Türk halkıyla ilişkileri belirttiğiniz gibidir. Benim ailemden kaynaklan da Türkiye ve İstanbulla bir bağım var. Benim dedem, İstanbul'da 50 sene yaşadı. İtalyan-Yunan savaşında, ondan sonra da Arnavutluk’a komünizm geldikten sonra, bir daha İstanbul'a gelemedi, Arnavutluk'ta kaldı. 112 yaşına kadar yaşadı. Son dualarından biri de İstanbul’u tekrar görmekti. Türkiye ve İstanbul’da Arnavut kökenli nüfusun çok olduğunu biliyorum. Biz, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini güçlendirmek, daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Özellikle sizin özel çabalarınızın da bu doğrultuda çok önemli olduğunu inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Meta, görüşmenin sonunda İBB Şeref Defteri’ne de duygularını aktardı.