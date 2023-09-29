Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın Üzerinde Yağış Düştü



HAFTA SONUNA DİKKAT!

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da Perşembe (dün) öğle saatlerinden (14:00) sonra Avrupa yakası, Cuma (bugün) sabah erken saatlerden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağmur etkili oldu.

Yağmur neticesinde farklı bölgelerde metrekareye 20 kg ile 220 kg arasında yağış kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

İBB EKİPLERİ 3.667 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

Yağışlı hava nedeni ile hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekipleri 3.430 personel, 1.658 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan toplam 3.667 ihbara hızla müdahale etti. Yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi, 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı..

Sorun Yaşanan Noktalar / Önemli Olaylar

1. Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu– göllenme (müdahale edildi)

2. Arnavutköy Merkez Ana Arterler – göllenme (müdahale edildi)

3. Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

4. Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak – göllenme (müdahale edildi)

5. Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme (müdahale edildi)

6. Başakşehir 4. Etap Yolu – göllenme (müdahale edildi)

7. Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

8. T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını (müdahale edildi)

9. Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme (müdahale edildi)

10. Arnavutköy Kiptaş Konutları önü - göllenme (müdahale edildi)

11. Çağlayan Altgeçidi Şişli - Piyalepaşa istikameti – göllenme (müdahale edildi)

12. Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı – göllenme (müdahale edildi)

13. Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

14. Beşiktaş Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu Altgeçit Söğütlüçeşme yönü – göllenme

(müdahale edildi)

15. Eyüpsultan Alibeyköy Yavuz Selim Cad. – göllenme (müdahale edildi)

16. Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Cad. - mahsur kalma (müdahale edildi)

17. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

18. Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde muhtelif adreslerde – mahsur kalma (702

kişi) (müdahale edildi)

19. Arnavutköy ilçesi ahırda - mahsur kalma (15 büyükbaş hayvan) (müdahale edildi)

20. Kağıthane Okmeydanı Kavşağı – göllenme (müdahale edildi)

21. Şişli Mecidiyeköy Meydanı – göllenme (müdahale edildi)

22. Arnavutköy Mehmet Zeki Obdan İlkokulu – mahsur kalma (müdahale edildi)

23. Arnavutköy Hacımaşlı Mah. Beyaz Akasya Sokak – mahsur kalma (7 kişi) (müdahale

edildi)

24. Üsküdar Ünalan Mah.Libadiye Cad. Emaar AVM alt geçit - göllenme (müdahale edildi)

25. Pendik Ankara Caddesi - göllenme (müdahale edildi)

26. Pendik Kurtköy Üstün Caddesi Soydaş Sokak - 2 araç üzerine istinat duvarı çökmesi (5

kişi kurtarıldı, araç içerisinde 1 kişi mahsur)– müdahale ediliyor

27. Pendik Mostar Köprüsü mevkii yol çökmesi - mahsur kalma (1 servis aracı) – müdahale

ediliyor.

28. Kartal Sahil Yolu İstmarina önü – göllenme (müdahale ediliyor)

29. Yağıştan etkilenen ilçelerde ev ve işyeri su baskını ihbarı (müdahale ediliyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Kuvvetli sağanak yağmur an itibari ile etkisini kaybetmiş olup gün içerisinde kısa süreli ve yerel görülecek yağışlar dışında yaşamı olumsuz etkileyecek ciddi bir yağış beklenmiyor.

Ancak, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü (Yarın) sabah saatlerinden itibaren tekrardan kuvvetleneceği, 1 Ekim Pazar günü öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100kg ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 22-25°C ARASINDA SEYREDECEK

Güne 19°C’ler civarında başlayan hava sıcaklıklarının bugün 25°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da hafta sonu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olacağı, sıcaklıkların ise 22-25°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Perşembe gününden itibaren AKOM’un koordinasyonunda teyakkuzda olan İBB Ekipleri; mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşlar da sonbaharda kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle şiddetli olabilecek yağışlara karşı uyarıldı.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarı, 6-15 Ekim tarihleri arasında mevsim normallerinin 1 ila 3°C altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)