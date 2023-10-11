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Arımın İnternetiyle 'Mahsul' Güvende!

Tarımda kaynak ve girdi maliyetlerinden tasarrufun büyük önem kazandığı günümüzde, Türkiye’de dijital tarım alanında atılan adımlar artarak devam ediyor. Dijital tarım uygulamaları ve akıllı sulamada sektör lideri NETAFIM’in geliştirdiği Grow Sphere, üreticinin kârlılığını ve ürün verimliliğini üst seviyelere taşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 13:26
Arımın İnternetiyle 'Mahsul' Güvende!
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NETAFIM GrowSphere: Veri Teknolojisiyle Kontrol ve Yönetim Üreticinin Ekranında

Tarla ve bahçe üreticiliğinde özellikle farklı ürünlerin olduğu geniş arazilerde, ihtiyaca göre programlama dijital tarım uygulamalarıyla mümkün oluyor. NETAFIM GrowSphere, ‘Tarımın interneti’ kavramının çok yönlü olarak geliştirildiği bir sistem.Çoklu ana hat özellikli sulama ve gübreleme ana kontrol ünitesi GrowSphere MAX ve toprak sıcaklık ve nem sensörleri, meteoroloji istasyonu ve toprak EC ölçüm değerlerini bulut ara yüzünden takip edilebilmesini sağlayan sensör gözlem ünitesi GrowSphere One sistemin öne çıkan ürünleri.

Saha kontrol ve sulama yönetimi için personel masrafını minimize eden NETAFIM GrowSphere, bulut ve sensör teknolojisinden faydalanarak, sulama ve gübrelemeyi bilgisayar/tablet/cep telefonundan yönetmeyi mümkün kılıyor.

GrowSphere, arazideki sensörler sayesinde toprak nemi ölçümleri, meteoroloji istasyonlarıyla hesaplanan havadaki nem oranları, geçmiş dönem istatistikleri ve mahsul gelişimini etkileyen diğer tüm verilerle rapor oluşturuyor. Üretici, tarla ve bahçelerdeki mahsulün durumunu, gelen gerçek zamanlı verilere göre değerlendirerek; ana hat debisi, sulama basıncı, pompa/vana kontrolünü de sağlayarak sulama/gübreleme zaman ve miktarlarını uzaktan yönetebiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Sürdürülebilir Tarımda Gelecek, Dijital Uygulamalarda

NETAFIM, GowSphere’in geliştirilme amacını “kaynakların her geçen gün azaldığı ve maliyetlerin çok yükseldiği piyasada, üreticilerimize kullandıkları kaynakların girdi maliyetlerini kontrol altında tutmak” olarak belirtiyor. Global araştırma şirketi Precedence Research, 2022 yılında dijital tarım pazar büyüklüğünü 23,2 milyar dolar olarak ölçümlerken, Türkiye’deki pazar büyüklüğünün henüz 6 -7 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 2030 yılında 52 milyar doları geçmesi beklenen dijital tarım pazar büyüklüğü, sürdürülebilir tarım ortamında dijital uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye’deki dijital tarım uygulamalarının, azalan kaynakların verimli kullanımı, girdi maliyetlerinden tasarruf, kimyasal kullanımın azaltılması, iklim krizinin yol açtığı çevresel etkilerin kontrol altına alınması gibi avantajlarıyla, geleneksel sulama yöntemlerinin yerini alması öngörülüyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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