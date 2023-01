Araştırmacı yazar Hüseyin Demir'den Babacan'ın İHA açıklamasına tepki

Zamanlama, Davos’a gelmeden hangi şişede olduğunu gösteren bir iftira at Ali! Şeklinde gözüküyor.

BAYKAR’ın Türkiye’nin yüz akı bir firma olduğunu tüm dünya biliyor ve Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenlerin sürekli hedefinde olmasını anlayabildiğini ama bugüne kadar bu konularda konuşmamış zatın, iftira atma zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çeken Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘ Davos’a gelmeden hangi şişede olduğunu gösteren bir iftira at ali! Şeklinde okunabilecek bir zamanlamaya denk gelmesi çok manidardır. Biz vatandaş olarak düşünüyoruz, Türkiye cumhuriyetinde sayısız şirket var ve bu şirketlerden hangisi vatana ve millete faydalı işler yapıyorsa burası önemli devlet, millet, siyasiler, STK’lar artık kim varsa bu şirkete destek olmalıdır. Eğer vatana millete faydalı işler yapan bir şirketi hedef alan sözler sarf ediliyor ise burada kasıt var demektir. Bu kasıtlı sözleri hele de ekonomiden anladığını söyleyen biri sarf ediyorsa ve bu şirket, 27 ülkeye ihracat yapan ve ülkeye büyük maddi getiri olan, olmaz denileni yaparak gençliğe büyük bir azim ve kararlılık örneği olmuş, ürettiği İHA’lar ve SİHA'lar ile Türkiye’nin büyük bir oyun kurucu olmasına ve Türkiye’nin gücüne güç katan bir katkısı olan Baykar şirketi ise söylenen her sözün, her eylemin nereye hizmet ettiğine bakmak gereklidir.

Babacan’ın sözleri, Davos’a gelmeden hangi tarafta olduğumu görün mesajıdır.

Yazar Demir, ‘Biz vatandaş olarak malum zat tarafından sarf edilen sözleri, Baykar’a yönelik başka ülkelere hizmet eden algı operasyonlarına bende hizmet edebilirim, bakın ‘Davos’a gelmeden hangi tarafta olduğumu görün mesajı dışında mantıklı bir açıklama göremiyoruz.’ dedi.

‘Yanlış yoldasın sn. Babacan, bu yol milletin menfaatlerine hizmet etmeye çıkmaz.’

Onca yıl bakanlık yapan Ali Babacan’ın her şeyin farkında olmamasının mümkün olmadığını belirten Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘ Türkiye’nin yüz akı Baykar’ın kurucusu Milli Teknoloji Hamlesi idealinin baş mimarları Özdemir Bayraktar abimizin (Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.) yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden yürüttüğünü adı gibi bildiğine emin olduğum Ali Babacan’ın yaptığı açıklama ile baykar’ı hedef almasını siyasiler talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyor olabilir ama ben bir vatandaş olarak bu açıklamayı milli teknoloji hamlesinden rahatsız olan odaklara sizinle çalışmak istiyorum mesajı olarak görüyorum. Bir vatandaş olarak açık ve net olarak Ali Babacan’ın yanlış yolda olduğunu ve bu yolun, oyuna talip olduğu bu aziz milletin menfaatlerine, hizmet etmeye çıkmayacağını görüp, yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade ediyorum. ’dedi.