Araştırmacı yazar Hüseyin Demir ‘Af’ konusunu gündeme taşıdı, Kılıçdaroğlu: “Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız” çıkışı yaptı

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘’Muhalefet samimi tutum sergilerse ‘Af’ düzenlemesi, hızlı bir şekilde yasalaşır.’’ dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunda iktidarla konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

Af konusunda, diğer siyasi partilerin samimi bir duruş sergileyip, sergilememeleri hususu merak konusu olmaya devam etmektedir.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir sosyal medya hesabında,’ Milletin taleplerine sağır olan bir siyasi parti zamanla yok olmaya mahkûmdur. Onlar için af söz konusu olamaz. Bu eksende Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunda iktidarla konuşmaya hazırız sözlerine Millet, af konusunda sözden çok, icraat noktasında samimiyet bekleniyor. Diğer siyasi partilerin Af konusunda çözüm üretmesi millete ve kendilerine fayda sağlar. Paylaşımında bulundu

Yazıları, haberleri ile Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran araştırmacı yazar Hüseyin Demir, Af konusunda yaptığı açıklamalar Türkiye gündeminde yine büyük yankı uyandırdı. Genel af, af, sicil affı ve infaz düzenlemesinin uzlaşı ile çıkması gerektiğini ve toplumun büyük bir kesiminin talebi haline dönüşen af konusunun, muhalefetin samimi tutum sergilemesi ile hızlı bir şekil yasalaşabileceğine dikkat çektiği ‘Genel af çıkacak mı, son durum nedir?’ başlıklı haberinin satır başları şu şekilde:

‘Genel bir af ya da infaz düzenlemesi toplumsal barışa, oluşan sorun ve sıkıntıların çözümüne, vatandaşa temiz bir sayfa, ikinci bir hayat hakkı şansı tanıması ile toplumsal huzuru artıran ve güçlendiren bir eksende, insani ve vicdani bir temelde uzlaşı ile çıkarılması gerekmektedir.’

‘Çözüm bekleyen milyonlar sosyal medyada "#Genelaf" "#Sicilaffı" "#Af" taleplerini her gün dile getirdiklerini görmekteyiz. 2023 seçimleri arifesinde milyonların talebi haline dönüşen af konusunu en çok dinlendiren siyasi partilerin, meclis dışında bulunan partiler olması ve ülkenin yönetimine aday olduğunu iddia eden ana muhalefet CHP ve diğer mecliste bulunan partilerin samimiyetsiz tutumu ve af konusunun çok hassas bir konu olmasından dolayı, çözüme dair samimi bir tutum sergilemeyen CHP ve iyi Parti’nin, af konusun da Ak parti veya MHP ‘nin kapsamlı bir değişim teklifini bırakın, dar kapsamlı bir düzenlemeyi bile çarpıtıp siyasi bir malzemeye dönüştürebileceği gerçekliğinin oluşturduğu atmosfer, adım atılmasının ertelenmesine neden olmaktadır.’

‘Mecliste bulunan muhalefet partilerinin siyasi değil, insani ve vicdani temelde toplumda infial uyandırmayan suçlar ve bazı suçlar hariç tutarak, samimi bir çözüm iradesi göstermesi ile birlikte kapsamlı bir af hızlı bir şekilde hayata geçecektir. Aksi durumda ak parti ve MHP’nin dar kapsamlı bir infaz düzenlemesi ile bir nebze de olsa çözüm üreteceğini düşünüyorum.’

‘Genel bir af ya da infaz düzenlemesinin, uzlaşı ve muhalefetin samimi tutum sergilemesi ile hızlı bir şekilde çıkması ile sonuçlanacağı için Genel bir af ya da infaz düzenlemesinde uzlaşı çok önemlidir.’

‘Adli sicili bulunan sayıları yaklaşık 8 milyonu bulan vatandaşımız, cezasını çektikten sonra topluma adaptasyon sürecinde ekstra bir ceza olarak birçok konuda kısıtlı olmalarına neden olan adli sicil kaydından dolayı çok zor durumda kalmaktadır.’

‘Vatandaşların bu durumuna çare bulunması toplumsal huzura katkı, vatandaşa temiz bir sayfa açılması adına büyük bir öneme sahiptir. Önümüzdeki yasama döneminde hayata geçeceği ifade edilen yeni yargı paketinde ‘adli sicil affı’ düzenlemesinin yer alması çok önemlidir.’