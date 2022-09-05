Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir’in Yeni kitabı Eylül ayında raflarda!

‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı, Terörün Finansmanına Büyük Darbe Vuracak!

İş dünyasının sayılı üst düzey yöneticilerinden… Uluslararası şirketlerin, aranan fikir ve kazançlı yatırımın yol gösteren yöneticisi… Sayısız şirketin kurulmasına hamilik eden… Sayısız sektörde başarılı işlere imza atan iş insanlarının bu günlere gelmesinin dayanağı… Tanıştığı insanlara, Birlikte ve Yardımlaşarak büyümeyi aşılayan... Rusya’yı fetheden iş insanı… Avrupa’da çikolatacıya, çikolata satan olarak bilinen… İş dünyasının arabulucu abisi… Sadece İstanbul’da Sayıları 10 bin kişi aşmış olan Türkiye geneli çok büyük bir nüfusa sahip aşiretin, gerektiğinde canlarını onun için hiçe saydığı lideri… Garibanlar ile hak ve hakikaten yana olanların yoldaşı… Zalimlerin, çapulcu mafyanın ve haksızlık edenlerin göreceği son yüz ve sesin sahibi… Eğitime, donanıma, bilgiye, akla ve inanca çok büyük önem veren… Başarıyı, Çıkılan yolda sürekli şükrederek, sürekli çok çalışmak olarak tanımlayan… Toplumsal sorunları, çözümleri ile Türkiye gündemine taşıyan… Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir,’ Sayısız sektörün, sektör çalışanlarının ve iş insanının faydalanacağı, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede karşılaşılabilecek tüm sorular ve cevapların detaylı olarak ele alındığı, önemli bir kaynak ve rehber niteliği taşıyan, terörün finansmanına büyük darbe vuracak ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ adlı kitaba imza attı.’

‘Yükümlülüklere uyum terörün finansmanına vurulacak en büyük darbe olacaktır.’

Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir,’ 34 yıllık iş ve devlet yönetiminde edinilen bilgi ve tecrübe birikimi ışığında imza attığı ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) Türkiye ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan kara para aklama ve terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ve ilgili bütün tehditlerle mücadele ve engellenmesi noktasında Türkiye’de faaliyet gösteren ‘Bankalar ve PTT, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Sigorta ve Emeklilik Şirketleri, Faktöring, Finansman ve Finansal Kiralama Şirketleri, Yetkili Müesseseler, Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları, Kargo Şirketleri, Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım/Satımı Yapanlar, Taşınmaz Alım/Satımına Aracılık Edenler, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar ve Diğer Yükümlülerin’ uyması gereken yasal ve idari yükümlülükleri detaylı olarak harfi harfine ele almıştır. ‘Yükümlülüklere uyum terörün finansmanına vurulacak en büyük darbe olacaktır.’ Ana fikriyle, Kara para ile ilgili detayları ve kara para aklayıcılarının kullandığı yöntemleri, bu yöntemlere karşı kişi, kurum ve kuruluşların uyması gereken yükümlülükleri, yükümlülüklere uyulmadığı takdirde uygulanacak cezai ve ekonomik yaptırımları, malvarlığının dondurulması ve yanlış dondurulan malvarlığına karşı izlenecek hukuki süreç ve adımları, mücadelede karşılaşılabilecek tüm soruların Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) belirlediği cevapların yer aldığı önemli bir kaynak ve rehber niteliğindeki ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı, eylül ayında raflarda olacak.’

Kitabın tüm gelirleri öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Basımına başlanan ve eylül ayı içinde kitapçılar ve online kitap sitelerinde ikinci Adam yayınları etiketiyle satışa sunulacak, eğitime ve kendini geliştiren gençliğe her zaman destekleri ile bilinen Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir’in imza attığı ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ Kitabı’nın telif gelirleri, lisans öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Araştırmacı yazar Dr. HÜSEYİN DEMİR kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini memleketi sınırları içinde tamamlamıştır. Eğitim kariyerinde Hukuk ve Mimarlık fakültelerinde lisans ardından yüksek lisans ve Doktora eğitimini ayrıca Gayrimenkul ve Enerji hukuku, Kurumsal ve Stratejik Finans Yönetimi ve AML & CAMS Uzmanlığı Eğitimini tamamlamıştır.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde önemli görevlerde bulunmasının ardından 1995 yılından itibaren ticaret hayatına adım atmıştır. Ulusal ve uluslararası ticaret, ekonomi ve hukuk mevzuatına hâkim 25 yılı geride bıraktığı ticaret hayatında yetiştirdiği iş insanı, üst düzey yönetici, fikir babası olduğu iş alanları ile kurucusu veya kurulmasına öncülük ettiği sayısız şirkettin yanında, büyük ölçekli uluslararası şirketlerde üst düz yöneticilik yapmıştır.

Ulusal ve Yerel Gazete, Medya ve internet haber mecralarında Ekonomi, Finans, Enerji, Hukuk, Gayrimenkul, Uluslararası ticaret ve Toplumsal konuları kapsayan 400’ün üzerinde haber ve köşe yazısından oluşan sorun, tespit ve çözüm önerisi gibi farklı içerikleri bulunmaktadır.

Toplum yararına çalışan yerel ve ulusal birden çok dernek ve topluluğa üyeliği mevcuttur.

Halen Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte olup Farsça, İngilizce, Bulgarca, Rusça ve Kürtçe bilmektedir.