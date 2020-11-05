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Arap Ülkelerine İhracat Azaldı, İthalat Arttı

İstanbul’da, ilk dokuz ayda, ihracat yüzde 12 azalırken ithalat yüzde 13,1 arttı. Arap ülkeleriyle ihracatta yüzde 10,1 azalış, ithalatta yüzde 95,1 artış kaydedildi. Üçüncü çeyrekte en yüksek ihracat Almanya’ya yapıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Kasım 2020 Perşembe 13:38
Arap Ülkelerine İhracat Azaldı, İthalat Arttı
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İsviçre’den yapılan ithalatta yüzde 763 yükseliş oldu. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde İstanbul’da kapanan ve tasfiye edilen firmalar yüzde 51, Türkiye genelinde ise yüzde 23 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Kasım 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Eylül ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

İhracat azaldı, ithalat arttı

İlk dokuz ayda, ihracat yıllık yüzde 12 azalarak 57,7 milyar dolar, ithalat yüzde 13,1 artarak 89,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise ihracat yıllık yüzde 3,8 azalırken, ithalat yüzde 26,9 arttı. Aynı dönemde, Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracatta yüzde 2,4 azalış, ithalatta yüzde 10,7 artış kaydedildi.

Arap ülkelerine ihracat azaldı, ithalat arttı

Üçüncü çeyrekte, Arap ülkeleriyle ihracat yüzde 10,1 azalırken, ithalat yüzde 95,1 artış gösterdi. Aynı dönemde, Avrupa Birliği ülkeleriyle ihracat bir önceki yıl ile aynı seviyede gerçekleşirken, ithalat yüzde 23,1 arttı.

En yüksek ihracat Almanya’ya

Üçüncü çeyrekte en yüksek ihracat Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve ABD takip etti. Almanya’ya ihracat yıllık yüzde 2, ithalat yüzde 28 yükseldi.

İsviçre’den ithalat yüzde 763 arttı

Üçüncü çeyrekte en yüksek ithalat Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla Almanya, Irak, İsviçre ve Rusya Federasyonu takip etti. Çin’den ithalat yüzde 29 artarken, İsviçre’den yapılan ithalatta yüzde 763 artış kaydedildi. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat ise yüzde 17 azaldı.

Kapanan ve tasfiye edilen firma yüzde 51 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, Türkiye genelinde kurulan firmaların yüzde 38’i, kapanan firmaların ise yüzde 50’si İstanbul’da yer aldı. Kurulan firma sayısı, İstanbul’da yıllık yüzde 33, Türkiye’de yüzde 51; kapanan ve tasfiye edilen şirketler, İstanbul’da yıllık yüzde 51, Türkiye’de yüzde 23 arttı.

Reel Piyasalar Kasım 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yararlanıldı.

İBB İstanbul Ekonomi Bülteni Reel Piyasalar Kasım 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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