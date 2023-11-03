Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Kaza öncesindeki satış fiyatı, hasar alan aracın değerinde olumsuz bir sonuca neden olur ve bu durumda kazanç kaybı meydana gelir. Belli bir oranda hasar alan araçların kusurlu olarak ikinci el piyasasında satışa sunulması, yeni alıcıların bilgilendirilmesi açısından önem taşır.

Kaza sonrasında diğer araç sahibine oranla daha kusurlu bulunan kişi, araçta meydana gelen değer kaybının sorumluluğunu üstlenir. Değer kaybında açığa çıkan tutar, kusurlu bulunan sürücü tarafından karşılanır. Tamir sürecinde orijinal parçalar da tercih edilse, araç kayıtlara kusurlu olarak kaydedilir. Kaza sırasında kusurun siz de bulunmaması halinde bile aracınızın değer kaybı yaşaması söz konusudur. Bu gibi durumlarda yaşadığınız kaybın karşılanması için yasal yollara başvurabilirsiniz. Kusurlu bulunan taraftan değer kaybına karşılık olarak mahkeme aracılığıyla hakkınızı talep edebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Olur?

Araç kasko değer kaybı hesaplama kriteri, bazı değişkenler aracılığıyla belirlenir. Aracın üretim yılı, hasar geçmişi, kilometresi, markası, modeli, trafiğe çıkışı ve piyasa değeri gibi değişkenlerin hesaplama sürecinde dikkate alınır.

Araç değer kaybı hesaplama formülü, hasar miktarına ve kilometre katsayısına göre belirlenir. 75.000 km ile 149.000 km arasında yol kat eden tüm araçların katsayı çarpanı yeni düzenlemeyle aynı alınır. Araçtaki toplam değer kaybı; baz değer kaybı, hasarın boyutu ve aracın yıpranma düzeyi çarpılarak elde edilir.