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Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elbette ki araba alırken dikkat edilmesi gerekenler konusuna dikkat etmek beraberinde önemli kazanımları da getirir. Çünkü bu sayede araba alırken herhangi olumsuz bir durum yaşamadan, araba sahibi olmak da mümkün olmaktadır. Unutmamak gerekir ki araba almaya karar verdiğinizde titiz bir araştırmanın da içerisinde yer almalısınız! Ancak bu sayede tam anlamıyla avantajlı bir şekilde araba sahibi olmanız da mümkün olur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mayıs 2021 Cuma 14:39
Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
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İkinci el araba piyasası çok farklı araç modelleri ve farklı özelliklerde araçlar içermektedir. Almak istediğiniz model ve araç tipi sizin genel olarak istek ve ihtiyaçlarınızı belirlemektedir. Bununla birlikte araç alırken bazı özelliklere ve hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu şekilde alacağınız araç sizler için en uygun imkanları sunacaktır.

Almak istediğiniz aracı belirlediğinizde araçlar arasında analiz yapabilirsiniz. Bu doğrultuda marka ve model fark etmeksizin dikkat edeceğiniz kriterler bulunmaktadır. İkinci el araç alırken her durum için bu kriterler söz konusudur. Araba alırken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Aracın hasar kaydı
  • Aracın dış görünümü
  • Aracın teknik durumu
  • Aracın kilometre durumu

Aracın Hasar Kaydına Dikkat Edin!

İkinci el araç piyasasında binlerce farklı araç bulunmaktadır. Temiz bir araba almak istediğiniz zaman ise direkt olarak incelemeniz gereken durumlar bulunur. Aracın hasar kaydı bunların başında gelmektedir. Aracın hasar kaydı, satın almayı düşündüğünüz aracın daha öncesinden hasar alıp almadığını göstermektedir.

Araç sahipleri bazı durumlarda kaza bilgileri ve hasar kaydını sunmamaktadır. Bu tarz bir durumda almak istediğiniz aracın hasar kaydını öğrenmeniz gerekmektedir. Bu durumlarda genel olarak araçlarda ağır hasar kayıtları çıkabilmektedir. Dilerseniz bu konuda araç alırken ekspertizler ile görüşebilir ve net bir rapor alabilirsiniz.

Aracın Dış Görünümü Çok Önemlidir!

Araç almak isteyen her insan temiz ve düzgün bir araç almak ister. Aracın dış görünümü bu kapsamda sizlere direkt olarak bilgi verebilmektedir. Bazı durumlarda aracın dış görünümünde olan problemleri sizler fark edebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda uzmanlardan destek almanız gerekebilmektedir. Bunun sonucunda aracın boyaları, ezik veya sürtünme gibi durumları hakkında en net bilgiye sahip olabilirsiniz. Aracın her boya ve dış görünüşünde bulunan her sorun hasar kaydında geçmeyebilir. Bunun için hasar kaydının haricinde dış görünümü için de ekspertizler ile görüşebilirsiniz.

Aracın Teknik Durumu Konusunda Profesyonel Destek Alın!

Aracın dış görünümünden bağımsız konforlu sürüş oldukça önemlidir. Bunun için aracın teknik ve motor durumunun iyi olması gerekir. Motor ve şanzımanın iyi olması hem kullanımı hem de konforu belirlemektedir. Bunun için mümkünse aracı test ederek almanız oldukça önemlidir. Bunun haricinde diğer özelliklerde olduğu gibi uzmanların desteğini alabilirsiniz.

Aracın motor sağlığının düşük olması kısa süre sonrasında sizlere büyük maddi hasarlar çıkarabilmektedir. Bu kapsamda aracın belirli teknik özelliklerini incelemeniz sizler için oldukça önemli ve avantajlı olacaktır. Marka ve modellere bağlı olarak dikkat edilecek teknik özelliklerde değişiklikler olabilmektedir.

Aracın Kilometre Durumuna Dikkat Etmelisiniz!

Herkes tarafından bilinen bir gerçek kilometre arttıkça araç değerinin düşmesidir. Bunun birçok temel sebebi olabilmektedir. Ancak genel olarak araçların teknik aksamlarının belirli bir süre ömürleri bulunur. Bu ömürlerinin sonuna yaklaştığında çeşitli arızalar ve sorunlar verebilmektedir. Bu durumda araç alırken kilometresine dikkat etmeniz sizler için değerli olacaktır. Tabi ki aracın yaşına göre orantılı kilometre kriterlerine göre araştırma yapmanız gerekebilmektedir. Araba alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bu özellikleri incelemeniz ve analiz etmeniz sizler için oldukça önemli etmenler olmalıdır.

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