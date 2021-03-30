Anneler Günü Hediyesi Yüzük Seçimi Nasıl Yapılır?

Bu fikri geliştirmekteki gerekçesi rahmetli annesini özel bir günde anmak, anne olmanın önemini anlatmaktı. Bir kaç girişiminden sonra “Anneler Günü Derneği” kuruldu ve Mayıs ayının ikinci Pazar günü resmi olarak Anneler Günü olacağı ve ABD’de ulusal olarak kutlanacağı ilan edildi. Ama kısa zamanda bütün dünyaya sesini duyurmayı başardı. Böylece bu özel günde anne olan her kadına hediyeler alınmaya başlandı. İlk başlarda aile arasında karanfil ve rozetlerle kutlanmaya başlayan bu özel gün, sonradan yerini farklı hediyler ve özellikle takılara bıraktı. Bu takılar arasında ise en önemli yeri anne yüzükleri aldı. Çünkü bir yüzük harika mücevher hediyesi olup genellikle her yaştan kadının çok beğeneceği ve arzu edebileceği özel bir armağandır.

Kendi zevkinizle annenizin ya da eşinizin tarzını yansıtabilecek en iyi yüzüğü nasıl seçebilirsiniz?

Öncelikle Anneler Günü hediyeleri içerisinde gelenek halini almış anne yüzüklerini düşünebilirsiniz. Anne yüzükleri, farklı tasarımlarda olup üzerinde çocuklarının doğum taşlarını taşır. Ancak bu yüzüklerde diğer insanların da doğum taşlarını kullanabilirsiniz. Bu taşlar sade bir alyans üzerine, ya da tasarımını sizin verdiğiniz kişiselleştirilmiş yüzüklerin üzerine dizilebilir, ya da hediye edeceğiniz kişinin zevkine göre yapılabilir. Doğum taşları, aylara göre farklılık gösterir. Mesela, Ocak ayında doğanların taşları bordo ve ya kırmızı garnet taşıyken, şubat ayında doğanların taşı mor ametisttir. Ya da mart ayı açık su mavisi akuamarin taşını, nisan ayı berrak elmas, mayıs ayı ise yeşil zümrüt olmakla her ay farklı taşları temsil eder. Yüzüklerin üzerindeki doğum taşları aynı zamanda renge, cinsiyete veya yaşa göre de düzenlenebilir.

Bir yüzük sadece aksesuar değildir. Aynı zamanda enerji kaynağıdır. Doğum taşlarından yola çıkarak annenize ya da çoğunuzun annesine üzerinde sadece kendisinin doğum taşı olan, ya da genel olarak o insana üzerinde ona iyi gelecek taş olan yüzük de hediye edebilirsiniz. Ayrıca burcunun aksettirdiği taşlardan da seçim yapabilirsiniz. Onun için seçeceğiniz doğru taş ile annenize şans getirebilir, onu iyi yönde etkileyebilirsiniz.

Doğru yüzüğü seçebilmek için yüzüğü alacağınız insanın parmak ölçüsünü bilmekten önce o kişinin karakterini, özelliklerini ve zevklerini çok iyi bilmeniz gerekir. Eğer bunu bilmenize rağmen karar veremiyorsanız minimalist olabilir, ya da her kesin zevkine hitap eden klasik modeller tercih edebilirsiniz. Örneğin Sade Model Tektaş Gümüş Yüzük hiç bir kadının hayır diyemeyeceği bir seçim olabilir olabilir.

Yanlış bir seçim ile hediye edeceğiniz kişiye gününü zehir etmeniz çok olağan. Yüzük alınırken yapıldığı malzemeye dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle ki aldığınız metalin alerjiye neden olabileceğini göz önünde bulundurmakla beraber, hediye ettiğiniz kişinin o metali kullanıp kullanamayacağını da bilmeniz gerekir.

Bir yüzük alırken hediye edilecek kişinin zevkinin yanı sıra yaşı da düşünülmesi gereken önemli bir unsurdur. Yüzüğü hediye edeceğiniz kişi genç bir anneyse seçiminizi ince halkalar, ya da minimalist tarzda hazırlanmış gümüş takılardan yana kullanabilirsiniz. Taşlı bir model düşünürseniz genç anneler için renkli taşlar da tercih edilebilir güzel bir seçim olabilir. Genç anneye hediye edeceğiniz sade ama şık ve minimalist bir yüzük, onun cildinin tazeliğini, güzelliğini ve ışıltısını kapatmadan parmağını süsleyecektir.

Yüzüğü hediye edeceğiniz kişi olgun ve orta yaşın üzerindeyse daha parıltılı ve büyük gümüş yüzükler tercih edebilirsiniz. Böylece güzel tasarım ve göz kamaştıran parlak taşlarla dikkati ciltten başka yöne çekebilir, hediye ettiğiniz kişiye parıltı ve renk katabilirsiniz. Orta yaş ve üstü kadınların çoğunun tercihi olan, onları çok zarif ve asil gösteren incili gümüş yüzükler de tercihleriniz arasında yer alabilir.

Parmak şekli de yüzük seçiminde önemlidir. Genel olarak dolgun eller ve parmaklara sahip kişilerin asimetrik tasarımlı gümüş yüzükler tercih etmesi önerilirken, ince ve uzun parmaklara sahip ellere yatay çizgili gümüş yüzüklerin yakışacağı belirtilmektedir.