banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1396
ALTIN
452.487
DOLAR
8.3209
STERLİN
11.4470
EURO
9.7562
Psikolog Sena Çetiner Yazıları iİe www.kivitadinda.com da
Son Dakika
Psikolog Sena Çetiner Yazıları iİe...
Gazetemize Bir Ödül Daha
Son Dakika
Gazetemize Bir Ödül Daha
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Son Dakika
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Flaş Haber
Gazetemize Bir Ödül Daha
Kapat

Anneler Günü Hediyesi Yüzük Seçimi Nasıl Yapılır?

Antik Yunan ve Roma mitolojisinde de görülen Anneler Günü gelenekleri günümüzde de devam etmektedir. Anneler Günü’nün versiyonları dünya çapında kutlanırken, gelenekler ülkeye göre değişir. Bu gelenek 100 yılı aşkın bir süredir ABD’den Anna Jarvis isimli bir kızın geliştirdiği bir fikirle, bütün dünyada resmi olarak kutlanıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2021 Salı 13:07
Anneler Günü Hediyesi Yüzük Seçimi Nasıl Yapılır?
banner171

Bu fikri geliştirmekteki gerekçesi rahmetli annesini özel bir günde anmak, anne olmanın önemini anlatmaktı. Bir kaç girişiminden sonra “Anneler Günü Derneği” kuruldu ve Mayıs ayının ikinci Pazar günü resmi olarak Anneler Günü olacağı ve ABD’de ulusal olarak kutlanacağı ilan edildi. Ama kısa zamanda bütün dünyaya sesini duyurmayı başardı. Böylece bu özel günde anne olan her kadına hediyeler alınmaya başlandı. İlk başlarda aile arasında karanfil ve rozetlerle kutlanmaya başlayan bu özel gün, sonradan yerini farklı hediyler ve özellikle takılara bıraktı. Bu takılar arasında ise en önemli yeri anne yüzükleri aldı. Çünkü bir yüzük harika mücevher hediyesi olup genellikle her yaştan kadının çok beğeneceği ve arzu edebileceği özel bir armağandır.

Kendi zevkinizle annenizin ya da eşinizin tarzını yansıtabilecek en iyi yüzüğü nasıl seçebilirsiniz?

Öncelikle Anneler Günü hediyeleri içerisinde gelenek halini almış anne yüzüklerini düşünebilirsiniz. Anne yüzükleri, farklı tasarımlarda olup üzerinde çocuklarının doğum taşlarını taşır. Ancak bu yüzüklerde diğer insanların da doğum taşlarını kullanabilirsiniz. Bu taşlar sade bir alyans üzerine, ya da tasarımını sizin verdiğiniz kişiselleştirilmiş yüzüklerin üzerine dizilebilir, ya da hediye edeceğiniz kişinin zevkine göre yapılabilir. Doğum taşları, aylara göre farklılık gösterir. Mesela, Ocak ayında doğanların taşları bordo ve ya kırmızı garnet taşıyken, şubat ayında doğanların taşı mor ametisttir. Ya da mart ayı açık su mavisi akuamarin taşını, nisan ayı berrak elmas, mayıs ayı ise yeşil zümrüt olmakla her ay farklı taşları temsil eder. Yüzüklerin üzerindeki doğum taşları aynı zamanda renge, cinsiyete veya yaşa göre de düzenlenebilir.

Bir yüzük sadece aksesuar değildir. Aynı zamanda enerji kaynağıdır. Doğum taşlarından yola çıkarak annenize ya da çoğunuzun annesine üzerinde sadece kendisinin doğum taşı olan, ya da genel olarak o insana üzerinde ona iyi gelecek taş olan yüzük de hediye edebilirsiniz. Ayrıca burcunun aksettirdiği taşlardan da seçim yapabilirsiniz. Onun için seçeceğiniz doğru taş ile annenize şans getirebilir, onu iyi yönde etkileyebilirsiniz.

Doğru yüzüğü seçebilmek için yüzüğü alacağınız insanın parmak ölçüsünü bilmekten önce o kişinin karakterini, özelliklerini ve zevklerini çok iyi bilmeniz gerekir. Eğer bunu bilmenize rağmen karar veremiyorsanız minimalist olabilir, ya da her kesin zevkine hitap eden klasik modeller tercih edebilirsiniz. Örneğin Sade Model Tektaş Gümüş Yüzük hiç bir kadının hayır diyemeyeceği bir seçim olabilir olabilir.

Yanlış bir seçim ile hediye edeceğiniz kişiye gününü zehir etmeniz çok olağan. Yüzük alınırken yapıldığı malzemeye dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle ki aldığınız metalin alerjiye neden olabileceğini göz önünde bulundurmakla beraber, hediye ettiğiniz kişinin o metali kullanıp kullanamayacağını da bilmeniz gerekir.

Bir yüzük alırken hediye edilecek kişinin zevkinin yanı sıra yaşı da düşünülmesi gereken önemli bir unsurdur. Yüzüğü hediye edeceğiniz kişi genç bir anneyse seçiminizi ince halkalar, ya da minimalist tarzda hazırlanmış gümüş takılardan yana kullanabilirsiniz. Taşlı bir model düşünürseniz genç anneler için renkli taşlar da tercih edilebilir güzel bir seçim olabilir. Genç anneye hediye edeceğiniz sade ama şık ve minimalist bir yüzük, onun cildinin tazeliğini, güzelliğini ve ışıltısını kapatmadan parmağını süsleyecektir.

Yüzüğü hediye edeceğiniz kişi olgun ve orta yaşın üzerindeyse daha parıltılı ve büyük gümüş yüzükler tercih edebilirsiniz. Böylece güzel tasarım ve göz kamaştıran parlak taşlarla dikkati ciltten başka yöne çekebilir, hediye ettiğiniz kişiye parıltı ve renk katabilirsiniz. Orta yaş ve üstü kadınların çoğunun tercihi olan, onları çok zarif ve asil gösteren incili gümüş yüzükler de tercihleriniz arasında yer alabilir.

Parmak şekli de yüzük seçiminde önemlidir. Genel olarak dolgun eller ve parmaklara sahip kişilerin asimetrik tasarımlı gümüş yüzükler tercih etmesi önerilirken, ince ve uzun parmaklara sahip ellere yatay çizgili gümüş yüzüklerin yakışacağı belirtilmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazetemize Bir Ödül Daha
Gazetemize Bir Ödül Daha
Ahmet İsvan Sergisine İlk Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
Ahmet İsvan Sergisine İlk Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
İSKİ’nin Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Verdi
İSKİ’nin Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Verdi
Toplu Taşıma Aylık Yüzde 8.4 Arttı
Toplu Taşıma Aylık Yüzde 8.4 Arttı
Köpekler Diğer Hayvanlara Göre Daha Hızlı Eğitiliyor?
Köpekler Diğer Hayvanlara Göre Daha Hızlı Eğitiliyor?

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169