Ankara’nın Metro Projesi İbb’den…

Dünyanın önde gelen kent içi raylı sistem işletmecileri arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin başkenti Ankara’da metro hattı uzatma çalışmasının projesi yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 11 Ağustos’ta düzenlediği ve 6 firmanın teklif verdiği “Ankaray (A1) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulama Projesi” ihalesini, İBB iştiraki METRO İSTANBUL kazandı.

MANSUR YAVAŞ VE ÖZGÜR SOY İMZALARI ATTI

İhalenin sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilen imza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile METRO İSTANBUL AŞ Genel Müdürü Özgür Soy katıldı. İBB’nin 32 yıllık raylı sistem işletme deneyimi olduğunu bildiklerini belirten Mansur Yavaş, “Proje çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi biliyor ve bekliyoruz. Ankara’ya ve İstanbul’a hayırlı olsun. Bu metroyu kendi dönemimizde bitirmek istiyoruz” dedi.

“TÜRK MÜHENDİSLERE GÜVENİN”

Özgür Soy da Başkan Ekrem İmamoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ve devam etmesini dilediğini ifade ederek, “Biz 32 yıllık işletmeci ve 22 yıllık proje deneyimcisi olarak, 154,25 kilometre hat, 158 istasyon ve 844 aracıyla günde 2,5 milyonun üzerinde yolcu taşıyoruz. Yolcularımızdan aldığımız geri bildirimler ve işletmecilik şapkamız sayesinde süreci 360 derece düşünerek bütünleşik bir bakış açısıyla fonksiyonel projeler geliştirebiliyoruz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner



Projeleri tasarlarken bakım, onarım ve depolama ayağını da düşündüklerini kaydeden Soy, “Biz İstanbul’u da ülkemizi de sadece coğrafi olarak değil kültürel özellikler açısından da çok iyi tanıyoruz. Yabancı mühendislerden bu noktada ayrışıyoruz. Türk mühendislere güvenin. Hattın sadece yolculuk boyutunu değil, işletmeye maksimum ve sürdürülebilir fayda sağlaması açısından da ele alıyoruz” dedi.

ANKARAY MAMAK’A UZUYOR

AŞTİ ve Dikimevi arasında 11 istasyonu bulunan 8,5 kilometrelik Ankaray A1 Hattı’na yapılacak olan uzatma projesi kapsamında; 8 istasyondan oluşan 7,4 kilometrelik A2 Dikimevi-Nato Yolu Hattı inşa edilecek. M2 Kızılay-Çayyolu Metro Hattı ile de entegre olan hat, Mamak’tan şehrin merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.

METRO İSTANBUL; bu projede güzergah ve depo sahası projeleri, derenaj, altyapı deplasman ve geçici trafik sirkülasyon projeleri, zemin etüdü, fizibilite etüdü, mali ve ekonomik analizler, ulaşım etüdü ve ÇED raporu, mimari ve yapısal tasarım projeleri, elektro-mekanik projeler üretecek. Ayrıca, inşaat ve elektromekanik ihale dokümanlarını hazırlayacak.

İBB, SİMÜLASYON DESTEKLİ PROJE TASARIMI YAPIYOR

Teknolojik gelişmeleri takip ederek tasarım sürecinde nihai kullanım sırasında oluşabilecek yaya hareketlerini sanal platformda birebir canlandıran İBB, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu noktalar ile entegrasyon istasyonlarında tasarıma simülasyonlar sayesinde yön veriyor. Böylece, yolcu geçişlerinde olumsuzluğa sebep verebilecek tasarım sorunlarının önüne geçiliyor. Simülasyon dışında 3 boyutlu tasarım, animasyon, görselleştirme ve sanal gerçeklik deneyimi ile de tasarlanan istasyonlar değerlendiriliyor.

UZUN ÖMÜRLÜ VE DÜŞÜK MALİYETLİ DONANIM SEÇİLECEK

Projede; uygulanacak çözümlerde güvenlik, işletme-bakım kolaylığı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği gerekliliklerini esas alacak olan METRO İSTANBUL, ekipman seçimlerinde daha az enerjiye ihtiyaç duyan, nispeten düşük maliyetli ve uzun ömürlü donanımları seçecek. Mevcut AŞTİ-Dikimevi hattının Söğütözü İstasyonu için GoA2 otomasyon düzeyinde sinyalizasyon sistemi tasarlayarak, sistemle entegrasyonunu sağlayacak.

Fikir aşamasından işletmeye kadar yatırımın her sürecinde var olan METRO İSTANBUL, hat ve tesislerindeki alt ve üst yapı yenileme, yapım işlerini de yürütüyor. Kurumsal müşterilerine anahtar teslim projeler sunan şirket, tasarım hizmetleri kapsamında; 27 metro, 9 tramvay, 2 havaray, 1 füniküler,1 teleferik, 1 troleybüs, 1 metrobüs, 1 AGT olmak üzere, toplam 43 proje tasarladı.

Konya Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Tramvay Hattı Uzatma Projesi, Bursa T1 Tramvay Hattı Uygulama Projesi, Pakistan Lahore Metrobüs Hattı Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri ile Medine Toplu Ulaşım Ağının Oluşturulması ve Metro Hattı Avan Projesi gibi yurt içi ve yurt dışında çok sayıda projeye imza attı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)