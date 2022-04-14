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Ankara'ya Gittiğinizde Yapmanız Gerekenler

Ülkemizin başkent ili olarak bulunan Ankara’ya tatil amaçlı ya da yolunuz düştüğü zaman gezip görebileceğiniz birçok alan ve farklı aktiviteleri yapmanıza olanak sağlayan imkanlar vardır. Metropol şehirler arasında bulunan Ankara yıl içerisinde hem iş seyahatlerinde hemde insanların gezi rotaları arasında bulunan bir ilimizdir. Göller, barajlar, müzeler, konserler, milli parklar, tarihi alanlar ve jeolojik yapısı ile doğal güzelliklerin tadını çıkarmasını sağlayan yaylalar gibi gidip gezebileceğiniz ve farklı müzelerde dolaşarak farklı aktiviteleri yapmanızı sağlayan alanlar oldukça fazladır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2022 Perşembe 10:55
Ankara'ya Gittiğinizde Yapmanız Gerekenler
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Görsel URL: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/28/02/13/ataturk-2794134_960_720.jpg

Ankara'ya Gittiğinizde Yapmanız Gerekenler

Ülkemizin başkent ili olarak bulunan Ankara’ya tatil amaçlı ya da yolunuz düştüğü zaman gezip görebileceğiniz birçok alan ve farklı aktiviteleri yapmanıza olanak sağlayan imkanlar vardır. Metropol şehirler arasında bulunan Ankara yıl içerisinde hem iş seyahatlerinde hemde insanların gezi rotaları arasında bulunan bir ilimizdir. Göller, barajlar, müzeler, konserler, milli parklar, tarihi alanlar ve jeolojik yapısı ile doğal güzelliklerin tadını çıkarmasını sağlayan yaylalar gibi gidip gezebileceğiniz ve farklı müzelerde dolaşarak farklı aktiviteleri yapmanızı sağlayan alanlar oldukça fazladır.

Ankara'nın Tarihi Mekanları

Ankara’ya gezmek için gittiğiniz zaman gezi görmeniz gereken tarihi alanlar arasında Anıtkabir en başta gelir. Sonraki sıralamada Ankara kalesini görmelisiniz ve tarihi camileri gezerek değişik mimarileri görme fırsatınız olur. Ankara otellerinde konaklamanızı gerçekleştirerek civarı gezip dolaşarak güzel vakit geçirmenizi sağlayan mekanlar bulunur. Yeşilliğin tadını çıkarabileceğiniz Kuğulu Parkta dolaşabilir ve Nallıhan Kuş Cennetinde bulunan birçok kuş çeşidini görebileceğiniz gibi jeolojik yapısı sayesinde gri, turuncu, sarı ve yeşilin her tonunu görme imkanınız vardır.

Ankara'da Konaklayabileceğiniz Oteller

Beş yıldızlı otellerden tutun daha uygun fiyatlı otel seçeneklerine kadar bütçenize uygun konaklama ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hem dış görünüşü ile hemde sunduğu imkanlar ile beş yıldızlı otel seçenekleri ve butik oteller arasında uygun oteli kolaylıkla bulabilirsiniz. Lüx odaları ve her şey dahil uygulamasının yapıldığı otel seçenekleri ile termal otellerden uygun olanı seçebilirsiniz. Ankara otelleri fiyatları ve alternatiflerini neredekal.com üzerinde inceleyebilirsiniz.

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