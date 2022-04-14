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Ankara'ya Gittiğinizde Yapmanız Gerekenler

Ülkemizin başkent ili olarak bulunan Ankara’ya tatil amaçlı ya da yolunuz düştüğü zaman gezip görebileceğiniz birçok alan ve farklı aktiviteleri yapmanıza olanak sağlayan imkanlar vardır. Metropol şehirler arasında bulunan Ankara yıl içerisinde hem iş seyahatlerinde hemde insanların gezi rotaları arasında bulunan bir ilimizdir. Göller, barajlar, müzeler, konserler, milli parklar, tarihi alanlar ve jeolojik yapısı ile doğal güzelliklerin tadını çıkarmasını sağlayan yaylalar gibi gidip gezebileceğiniz ve farklı müzelerde dolaşarak farklı aktiviteleri yapmanızı sağlayan alanlar oldukça fazladır.

Ankara'nın Tarihi Mekanları

Ankara’ya gezmek için gittiğiniz zaman gezi görmeniz gereken tarihi alanlar arasında Anıtkabir en başta gelir. Sonraki sıralamada Ankara kalesini görmelisiniz ve tarihi camileri gezerek değişik mimarileri görme fırsatınız olur. Ankara otellerinde konaklamanızı gerçekleştirerek civarı gezip dolaşarak güzel vakit geçirmenizi sağlayan mekanlar bulunur. Yeşilliğin tadını çıkarabileceğiniz Kuğulu Parkta dolaşabilir ve Nallıhan Kuş Cennetinde bulunan birçok kuş çeşidini görebileceğiniz gibi jeolojik yapısı sayesinde gri, turuncu, sarı ve yeşilin her tonunu görme imkanınız vardır.

Ankara'da Konaklayabileceğiniz Oteller

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