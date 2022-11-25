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Ankara Ferforje Modelleri

Ankara ferforje modelleri gündeme geldiği zaman hem modern tasarımlarla desteklenen hem de geçmişin izlerini taşıyan modeller karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Ankara’da modern tasarımlarla klasik çizgideki ferforje uygulamalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiği bilinmektedir. Bilindiği üzere demir, yeryüzündeki en yaygın elementlerden biridir. Ancak işlenmiş demir elde etmek için eritilmesi gerekir. Ferforje, saf demirden daha güçlü olmakla birlikte çelikten daha esnek olan bir demir ve karbon alaşımıdır. El veya makine ile dövülebilir, şekillendirilebilir ve kaynak yapılabilir. Bu da ferforje modellerinin çok uzun süreden bu yana popüler olmasını mümkün kılmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2022 Cuma 16:19
Ankara Ferforje Modelleri
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Ferforje, gücü ve dayanıklılığı nedeniyle değerlidir. Şeklini kaybetmeden veya dökme demirin 1.100 Santigrat derece üzerinde ısıtıldığında yaptığı gibi kırılgan hale gelmeden yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Ferforje, daha az karbon içerdiğinden korozyona çelikten daha iyi direnç gösterir. Bu özellikleri sayesinde ferforje modelleri; yapı sektörünün en çok talep gören uygulamaları arasında yer alır. Üstelik Ankara ferforje firmaları bakımından alternatif seçeneklerin çok olduğu bir kent olduğundan bu şehirde modern ferforje modellerini hayata geçirmek mümkün olmaktadır. Özellikle Ankara ferforje modeli tercihlerini isabetli bir şekilde yapacağınız ve istediğiniz modeli, pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz bir kent olarak ön plana çıkmaktadır.

Ankara Ferforje Modelleri ve Ürünleri

Ferforje, çelikten daha düşük bir erime noktasına sahip olmakla birlikte işlenmesi daha kolay olan özel bir üründür. Ferforje, özellikle mekanik özelliklerini iyileştirmek ve istenilen şekli vermek için dövülerek işlenmiş bir demir türüdür. Ferforje, buruşturulabilen, bükülebilen ve kaynaklanabilen dövülebilir bir metaldir. Ferforje modelleri söz konusu olduğu zaman geçmişten günümüze kadar uzanan süreç içerisinde karşımıza geniş bir ürün yelpazesi çıkmaktadır. Elbette ki bu durum Ankara ferforje uygulamaları için de geçerliliğini korumaktadır.

Ferforje binlerce yıldır kullanılıyor. Antik çağda ve Orta Çağ'da çeşitli isimlerle biliniyordu, 19. yüzyılın başlarında yeniden yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Günümüzdeyse pek çok alanda çokça talep gören özel bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara ferforje modelleri söz konusu olduğu zaman aşağıda sıraladığımız ürün ve tasarımlar karşımıza çıkmaktadır;

  • Pencere korkuluk tasarımları
  • Masa ve sandalye tasarımları
  • Merdiven korkuluk tasarımları
  • Dekoratif raf ve dolap uygulamaları
  • Bina girişleri için uygulanan kapı modelleri
  • Dekoratif amaçlı üretilen özel tasarım ürünler
  • Özel sipariş üzerine tasarlanan ferforje ürünleri

Ferforje, daha sonra çeşitli uygulamalarda kullanılan ince levhalar halinde işlenen veya dövülen bir demir türüdür. Ferforje, demir ve karbondan oluşan bir alaşımdır. Ferforje sert, dövülebilir, sünek ve esnektir. Bu da ferforje uygulamalarının üst düzeyde bir etkiyi ortaya koymasını mümkün kılmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında ferforje 3.000 yılı aşkın bir süredir yapılmaktadır ve bugün zanaatkarlar tarafından nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle küçük miktarlarda üretilmeye devam etmektedir. Bu da yaşam alanlarına harika bir etki katan modellerin karşımıza çıkmasını sağlamaktadır.

Ankara’da Ferforje Modellerinin Üretimi

Ferforje, demirhanede işlenmiş bir demir türüdür. Boyanabilmesine ve başka renkler almasına rağmen, geleneksel olarak gümüşi gri bir görünüme sahiptir. Ferforje, eritme veya su birikintisi olarak bilinen bir üretim süreci ile yapılır. Bu işlemde çubuk demir kömür ateşinde veya kok fırınında eriyene kadar ısıtılır. Erimiş metal daha sonra ateşten çıkarılır ve blum adı verilen bloklar halinde soğuması için kalıplara dökülür. Çiçekler soğuduktan sonra cüruflarını (safsızlıkları) piklerinden (demirlerinden) ayırmak için fırında yeniden ısıtılırlar. Böylece ferforje modelleri üst düzeyde etkiye sahip bir şekilde üretilir. Sonuç olarak Ankara ferforje modelleri konusunda uluslararası standartlarda tasarımların yapıldığı bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır.

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