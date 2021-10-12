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Angikad Üyeleri Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Bir Araya Geldi

İş dünyasının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile topluma faydalı olmak için de çalışmalarına devam eden Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), “ANGİKAD Ormanı Geleneksel Ağaç Dikme Şenliği”nin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2021 Salı 12:08
Angikad Üyeleri Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Bir Araya Geldi
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İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kurt ve ANGİKAD üyelerinin katıldığı etkinlikte, ASO 2&#39;nci ve 3&#39;üncü Organize Sanayi
Bölgesi&#39;de yer alan ANGİKAD Ormanı&#39;na 300 adet fidan dikildi.
ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, “ANGİKAD Ormanı&#39;nı büyütmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hem fidan diktik hem de önceki senelerde diktiğimiz ağaçlara bakım
yaptık, kuruyanları yeni ağaçlarla değiştirdik. Üyelerimizle birlikte yeni nesile daha yeşil bir dünya
bırakacak olmak bize gurur veriyor” dedi.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen ağaç dikme şenliğinin ardından Anadolu Göl Restaurantı’nda
organize edilen brunch etkinliğinde bir araya gelen üyeler, hep birlikte keyifli zaman geçirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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