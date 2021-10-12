Angikad Üyeleri Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Bir Araya Geldi

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Kurt ve ANGİKAD üyelerinin katıldığı etkinlikte, ASO 2'nci ve 3'üncü Organize Sanayi

Bölgesi'de yer alan ANGİKAD Ormanı'na 300 adet fidan dikildi.

ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, “ANGİKAD Ormanı'nı büyütmenin

mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hem fidan diktik hem de önceki senelerde diktiğimiz ağaçlara bakım

yaptık, kuruyanları yeni ağaçlarla değiştirdik. Üyelerimizle birlikte yeni nesile daha yeşil bir dünya

bırakacak olmak bize gurur veriyor” dedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ağaç dikme şenliğinin ardından Anadolu Göl Restaurantı’nda

organize edilen brunch etkinliğinde bir araya gelen üyeler, hep birlikte keyifli zaman geçirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)