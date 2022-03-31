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Anadolu’nun 4 Mevsi̇mi̇ Di̇ji̇tal Sergi̇si̇ Müze Gazhane’de

Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması Dijital Sergisi, 2-22 Nisan tarihleri arasında Müze Gazhane’de olacak. Sergi, ücretsiz şekilde ziyaret edilebilir. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 12:39
Anadolu’nun 4 Mevsi̇mi̇ Di̇ji̇tal Sergi̇si̇ Müze Gazhane’de
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İBB iştiraki Kültür AŞ, Meta Türkiye ve FOTON Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması, “Sürdürülebilirlik” temalı VR (Sanal Gerçeklik) sergiyi İstanbullularla buluşturuyor.

Türkiye’nin 81 ilinden amatör ve profesyonel katılımcıların yer aldığı “iklim değişikliği” temalı yarışma,  “Sürdürülebilirlik” ekseninde ziyaretçilerine benzersiz bir VR deneyim sunuyor. Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda finale kalan 12 fotoğrafın yer alacağı VR sergide, ziyaretçiler 4 mevsimi ve fotoğraflardaki Anadolu manzaralarını inceleyecekler.

2-22 Nisan tarihleri arasında Meta’nın Türkiye’deki ilk VR deneyim alanı olan Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması VR Sergisi’ni Müze Gazhane İklim Müzesi’nde ücretsiz olarak deneyimlemek mümkün. Ayrıca sergide yer alan fotoğrafları, İstanbul Kitapçısı Karaköy, Kadıköy ve Mecidiyeköy şubelerinde ücretsiz görülebilecek.

Kayıtların haftalık olarak açılacağı sergi deneyimi için 29 Mart Salı günü saat 16.00 itibarıyla Kültür.İstanbul | Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması VR Sergi (kultur.istanbul) adresinden kayıt yaptırmak mümkün. 

*Müze Gazhane’de farklı gün ve saat dilimlerinde gerçekleştirilecek VR sergi seanslarına 1 kişi yalnızca 1 kez katılabilir.

*İklim Müzesi pazartesi günleri kapalıdır.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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