Anadolu Yakası’nın En Önemli Metrosu Yıl Sonunda Açılacak

Aynı anda birden fazla raylı sistemleri hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir metro hizmetini daha hayata geçiriyor.

İBB’nin, Anadolu yakasında 2,2 milyon nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmalarında sona gelindi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Dudullu’da bulunan Raylı Sistemler Depo Bakım ve Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunarak metro çalışmaları hakkında bilgi aldı. Buradaki çalışmaların son sürat devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu, yıl sonu itibariyle saatte 44 bin yolcu taşıyacak bu hattı açmayı planladıklarını açıkladı. Toplam uzunluğu 14,3 kilometre olan Dudullu-Bostancı metrosu 13 istasyondan oluşuyor. Ayrıca Anadolu yakasının en önemli metro hatlarını birbirine bağlıyor. Bostancı istasyonundan Marmaray hattına, Kozyatağı istasyonundan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına, Dudullu istasyonu ile Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattına geçiş yapılabilecek.

Aynı zamanda bu metro yine Bostancı istasyonu ile deniz ulaşımına da entegre edildi.

İBB’DEN 74 MİLYON EURO ÖZ KAYNAK

İBB eski yönetimi saatte 44 bin yolcu taşıyacak Dudullu-Bostancı metrosunun yapımını finansal kaynak bulamadığı gerekçesiyle 2019 yılbaşı itibariyle durdurmuştu.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Serdar Küçük, göreve geldiğinde bu hattaki çalışmaları tamamen durmuş halde bulduklarını vurguladı.

Serdar Küçük şöyle konuştu: “Sayın İmamoğlu bu önemli hattın daha fazla durmaması ve bir an önce hizmete açılması için İBB bütçesinden yaklaşık 74 milyon euroluk öz kaynak yaratarak hattın çalışmalarını Temmuz 2020’de başlattı. 2019’da yüzde 60 ilerleyen projede şuanda yaklaşık yüzde 85 fiziki ilerlemeye ulaşıldı” dedi.

2015 yılında 558 milyon 800 bin Euro’ya ihale edilen Dudullu-Bostancı metrosu sürücüsüz tam otomatik olup, tüm hattaki test sürüşleri Nisan ayı itibariyle başlayacak.

NEYDİ NE OLDU?

2018 yılında çalışmaları tamamen durdurulan Dudullu-Bostancı metrosu, yeni İBB yönetimiyle birlikte vatandaşın hizmetine sunulacak. 2019’da yürüyen merdivenleri, istasyonları bile kaba inşaat halinde iken şimdi istasyonlar yürüyen merdivenler neredeyse tamamlandı. Metroya yapılan parklanma alanları 2019’da boş bir arazi iken şimdi bu alan yüzde 90 oranında bitti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

PROJENİN DETAYLARI

İhale bedeli 558 milyon 800 bin Euro olan ve 2016’da yapımına başlanan Dudullu-Bostancı metro hattının çalışmaları 2018 yılında tamamen durdu. Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez, saatte 44 bin yolcu taşıyacak metronun devam etmesi için İBB’nin öz kaynaklarını kullandı. 16 Aralık 2021 tarihinde Kayışdağı ile Mevlana istasyonları arasında İBB Başkanı İmamoğlu’nun katılımı ile test sürüşü yapıldı. Nisan ayı itibariyle tüm istasyonlarda test sürüşleri başlayacak olup, 2022 yılsonu itibariyle İstanbullunun hizmetine sunulması planlanıyor.

HANGİ DURAKLAR VAR?

Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşe Kadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İmes, Modoko-Keyap, Dudullu, Huzur, Parseller.