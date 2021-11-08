Anadolu Yakası’na İlk Kent Ormanı Geliyor

Ekrem İmamoğlu’nun yeşil kent vizyonu çerçevesinde İstanbullulara vaat ettiği kent ormanları projeleri adım adım hayata geçiyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda vatandaşın hizmetine açılan Yakuplu Kent Ormanı ve Kemerburgaz Kent Ormanı ardından üçüncü kent ormanı da Anadolu Yakası’nda Çekmeköy’de açılıyor. Toplam büyüklüğü 350 bin metrekare olan Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı Kasım ayı içinde açılması planlanıyor.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı ile ilgili şu bilgileri verdi: “ Burası 350 bin metrekarelik bir alan, bizim için çok önemli bir yeşil alan, İstanbul’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz burada özellikle yürüyüş ve bisiklet yolları konusunda aktif bir çalışma yürüttük. 2.5 kilometrelik bir bisiklet yolumuz ve 5.5 kilometrelik aktif spor yapmak için yürüyüş yolumuz var. Onun dışında eğimli bir alan olduğu için çok sayıda bağlantı yolu var. Çok sayıda çocuk oyun alanlarımız var, seyir kulemiz var. Biz son dönemde yunus ve kuş gözlemleri ve yaban hayatıyla ilgili çalışmalarımıza hız verdik, bununla ilgili güzel bir gözlem ve seyir terası alanımız oluştu burada. Biz buradaki çalışmalarımızın yüzde 95’ini tamamladık. Kasım ayı gibi burası hizmete açılmış olacak.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)