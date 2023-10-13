banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.113,30
ALTIN
1.716,51
DOLAR
27,84
STERLİN
33,78
EURO
29,24
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi 17 Ekim’de Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi...
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu

Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 11. Dönem Başladı

Anadolu Vakfı, Mentorluk Programı ile gençleri iş dünyasına hazırlıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 13:02
Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 11. Dönem Başladı
banner171

Anadolu Vakfı’nın bursiyerlerine eğitim ve gelişim fırsatları sunduğu Mentorluk Programı’nın 11. dönemi başladı. Programda çevrimiçi eğitimlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki bursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Alanında uzman yönetici ve lider buluşmaları ile desteklenen programın yeni döneminde menti ve mentor olarak toplam katılımcı sayısı 302’ye yükseldi.

Anadolu Vakfı’nın, bursiyerlerin kariyer ve kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Mentorluk Programı’nın 11. dönemi başladı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program, Anadolu Grubu profesyonelleri başta olmak üzere, farklı kuruluşlardan gönüllü yöneticilerin ve uzmanların katılımlarıyla yürütülüyor. Mentorluk Programı ile Anadolu Vakfı bursiyerlerinin potansiyellerini geliştirmeleri, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini keşfetmelerini sağlayarak karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri ve kişisel gelişim süreçlerini hızlandırmaları amaçlanıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Yarınlarımız için atılan en değerli adım: Gençlere verilen destekler”

Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan programın açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada; gençlere verilen desteklerin ve eğitim alanında yapılan yatırımların, yarınlarımız için atılan en değerli adımlar olduğuna yürekten inandığını belirtti. Özilhan sözlerine şöyle devam etti: “Geleceğimizin iş insanları, yöneticileri, çalışanları, tüketicileri ve her alanda paydaşları olarak karşımıza çıkacak olan değerli gençlerimize yapacağımız maddi manevi her türlü yatırım çok önemli. Günümüz dünyasının hızına yetişmek, sürekli yenilik, değişim, dönüşüm gibi kelimelerle şekillenen bir dünyada varoluş mücadelesi vermek onlar için hiç kolay değil. Dünyamızın, işlerimizin ve değerlerimizin sürdürülebilirliğini sağlayabilmemiz için onların eksiklerini tamamlamamız, bilgi birikimlerimizi ve tecrübelerimizi onlara doğru bir şekilde aktarmamız gerekiyor.”

“Doğru rehberliğin katkısı paha biçilemez”

Konuşmasında ülkemizin geleceğinin değerli gençlerimize emanet olduğunu vurgulayan Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler; “Gençlerin akademik hayatlarında yanlarında yer alırken, kendi kariyerlerini de sağlam bir temel üzerine inşa edebilmeleri için onlara destek olmanın öneminin de farkındayız. Bu sebeple 10 yıl önce her yıl daha da ileriye taşıdığımız Mentorluk Programını başlattık. 10 dönemde toplamda 1200’den fazla mentor ve menti’nin katılımıyla yaklaşık 8000 saat mentorluk desteği verildi.

Programa katılanların paylaşımları ve kaynak geliştirme faaliyetlerimiz sayesinde bu yıl mentor ve menti sayımız 302’ye yükseldi. Gönüllü mentorlarımızın %70’i Anadolu Grubu yöneticilerinden, %30’u 48 farklı ve kıymetli firmanın yöneticilerinden oluşuyor. Her birine gönülden teşekkür ediyor ve bunun artarak devam etmesini hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki; doğru rehberliğin gençlerimizin ve dolayısı ile toplumumuzun geleceğinde paha biçilmez bir katkısı olacak” dedi.

Anadolu Vakfı Akademi Hakkında

Anadolu Vakfı Akademi eğitim ve gelişim programları ile bursiyerlerin kişisel gelişimlerine ve kariyerlerine destek vererek çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. Gençlerin hayata hazırlanmaları için ihtiyaç duydukları nitelikli bilgi, eğitim ve rehberlik desteği sağlanıyor. Hayata hazırlandıkları ve desteğe en çok gereksinim duydukları dönemde doğru ve nitelikli rehberlik almalarını amaçlanıyor. Bu doğrultuda sunulan eğitimler, mentorluk ve koçluk programları, sosyal etkinlikler ve staj fırsatları da çeşitliliği zenginleştiriyor.

Anadolu Vakfı Akademi, öğrencilik döneminin yanı sıra mezuniyet sonrasında da bursiyerleri desteklemeye devam ediyor, iş hayatındaki ilk adımlarını attıkları bu kritik dönemde de onların yanında oluyor. Bursiyerlere, Anadolu Grubu şirketlerindeki staj programlarına katılım fırsatları, iş olanakları, mezuniyet sonrasına özel koçluk ve mentorluk destekleri ile çeşitli etkinlik ve gönüllülük programlarının da aralarında olduğu çeşitli olanaklar sunuluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da San Sebastian Cheesecake Nerede Yenir?
İstanbul'da San Sebastian Cheesecake Nerede Yenir?
Balıkçı 50. Ölüm Yıl Dönümünde Bodrum’DA Anıldı
Balıkçı 50. Ölüm Yıl Dönümünde Bodrum’DA Anıldı
Ak Parti’nin Gönül Bağına Bin 500 Yeni Vatandaş Katıldı
Ak Parti’nin Gönül Bağına Bin 500 Yeni Vatandaş Katıldı
“Doğal Afetlere Tıbbi Yaklaşım”
“Doğal Afetlere Tıbbi Yaklaşım”
Üsküdar Tarihi Ve Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor!
Üsküdar Tarihi Ve Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor!

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169