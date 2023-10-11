banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.330,64
ALTIN
1.671,69
DOLAR
27,74
STERLİN
34,12
EURO
29,45
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde Konuştu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde...
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil Alanları Kurtarmak İçin Dava Açan İBB 'yi Haklı Buldu
Son Dakika
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil...
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız...
Başkan Bahadır: Bahçelievler’de Vaatlerin % 98’i Yerine Getirildi
Başkan Bahadır: Bahçelievler’de Vaatlerin %...

Anadolu Hayat Emeklilik, Pazarama ile İş Birliğine İmza Attı

Anadolu Hayat Emeklilik, Çocuğum için BES planının dijital satışı için e-ticaret sektörünün hızla büyüyen yenilikçi platformu Pazarama ile yeni bir iş birliği başlattı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerinin farklı dijital platformlardan ulaşılabilir olmasını ve bu sayede müşteri kitlesini genişletmeyi hedefleyen Anadolu Hayat Emeklilik, bireylerin birikim ve koruma çözümlerinden hızlı ve pratik şekilde faydalanarak geleceklerini güvence altına alabilmelerini mümkün kılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 14:19
Anadolu Hayat Emeklilik, Pazarama ile İş Birliğine İmza Attı
banner171

Anadolu Hayat Emeklilik, e-ticaret sektörünün hızla büyüyen yenilikçi platformu Pazarama ile gerçekleştirdiği iş birliği ile ürünlerine AHE dijital kanallarının yanı sıra farklı dijital kanallardan da erişilmesini sağlıyor. İş birliği kapsamında hem Pazarama web sayfası hem de mobil uygulamasında “Çocuğum için BES” ürününün yer aldığını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “4 milyon aktif kullanıcıya sahip online alışveriş platformu “Pazarama’nın; web sitesindeki “Ayrıcalıklar” ekranı, mobil uygulamasında ise ana sayfadaki reklam alanı aracılığıyla Çocuğum için BES ürünümüze ulaşan ebeveynler Anadolu Hayat Emeklilik dijital kanalları üzerinden dakikalar içerisinde çocuklarının gelecekleri için bugünden tasarruf yapmaya başlayabiliyor.

Müşterilerin hızla değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek, dijital yetkinliklerimizi artırmaya önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı tasarruf ve koruma ürünlerini alternatif dijital platformlar aracılığıyla müşterileriyle buluşturmak, kişilerin hızlı ve pratik şekilde uçtan uca ürün satın alım sürecini kolayca gerçekleştirmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Pazarama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı M. Bülent Kutacun, “Mevcut durumda online alışverişten, otel-uçak rezervasyonuna, araç kiralamadan, market alışverişine kadar birçok farklı hizmeti tüketicilerle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformdan karşılama hedefimiz doğrultusunda tasarruf ihtiyaçları için de bir çözüm olmak istedik. Bu yaklaşımımız kapsamında Anadolu Hayat Emeklilik’in bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerine Pazarama platformu üzerinden ulaşılabilir olmasını çok değerli buluyor, önümüzdeki dönemde bu alandaki çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü Aksa Doğalgaz’ın
Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü Aksa Doğalgaz’ın
“5. Bandırma Kitap Günleri Sona Erdi”
“5. Bandırma Kitap Günleri Sona Erdi”
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Emekliler En Az Asgari Ücret Kadar Maaş Almadılar
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Emekliler En Az Asgari Ücret Kadar Maaş Almadılar
Anadolu Sigorta, Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Acenteleriyle Ankara’da Bir Araya Geldi
Anadolu Sigorta, Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Acenteleriyle Ankara’da Bir Araya Geldi
“Inspiration X İstanbul’’ Heyecanlı Başladı
“Inspiration X İstanbul’’ Heyecanlı Başladı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169