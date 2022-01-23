Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Zeytinburnu Temsilciliğinde Görev Değişimi Yapıldı 

Devir-Teslim'in ardındaN Abdullatif ÖZTÜRK Sosyal Medya Hesabından şunları aktardı:

"17 Aydır yürütmeye gayret ettiğimiz AGD Zeytinburnu İlçe Başkanlığı vazifemizi Hüseyin Kurt Ağabeyimize devrederek emaneti teslim etmiş bulunuyoruz.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm gönüldaşlarımıza ve her biri birbirinden değerlı yönetim kurulumuza teşekkür ediyor, Hüseyin Kurt Ağabeyimize Rabbimizden kolaylıklar diliyorum.

Hayırlara vesile olsun, Allah'a emanet olun..."

AGD'nin Yeni İlçe Başkanı Hüseyin Kurt ise;

"Esselamualeyküm...

Değerli Dostlar, Kıymetli Genç Kardeşlerim;

Hepinizi Allah'ın (c.c.) selamıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum.

Yapılan istişareler neticesinde, uzun yıllar hemen her kademesinde büyük bir mutlulukla görev yaptığım Anadolu Gençlik Derneğimizin Zeytinburnu İlçe Başkanlığı görevine atanmış bulunuyorum.

Teveccühlerinden dolayı İl Başkanımız Mehmet Yaroğlu Beyefendiye, 2. Bölge Başkanımız Mehmet Koç Beyefendiye, İlçe Yönetim Kurulumuza ve istişare sürecinde hakkımızda olumlu görüş bildiren herkese teşekkür ediyorum.

Görevi devraldığımız ilçe başkanımız Abdullatif Öztürk kardeşime de gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbimiz yaptığı çalışmaları cennet vesilesi eylesin inşallah.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra ki süreçte de, Zeytinburnu'nda eğitim hayatına devam eden ve çalışan gençlerimize ulaşmaya; onlara iyiyi, doğruyu, güzeli, faydalıyı, hakkı ve sabrı tavsiye etmeye, dertlerine derman olabilmeye gayret edeceğiz.

Bu vesileyle hepinizden ayrı ayrı dua talep ediyor desteklerinizi bekliyorum.

Rabbimiz, şahsımıza tevdi edilen bu önemli vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmeyi bizlere nasip eylesin.

Yolumuz uzun ve zor, bunun bilincindeyiz. Ancak yolumuzun uzunluğu ancak gayretimizi arttırır...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajanı(İTHA)