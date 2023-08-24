Anadolu Ajansının Yalan Haberine Metro İstanbul'dan Belgeli Yanıt

M1A Yalan Haber: 2 yürüyen merdiven, 2 asansör çalışmıyor.

İstanbul'un ilk hatlarından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı yaklaşık 27 kilometre. 18 duraklı güzergahta 61 yürüyen merdiven ile 45 asansör bulunuyor. Hattın ilk durağı Yenikapı. Buradan Marmaray, İstanbul Deniz Otobüsleri ve tramvaya aktarma yapmak mümkün. Her gün on binlerce kişinin aktarma yaptığı "hub" sayılabilecek Yenikapı'da 9 yürüyen merdivenden biri çalışmıyor. Yine 6 asansörden biri hizmet dışı.

Hattın metrobüs ile bağlantılı D-100 Karayolu üzerindeki Ataköy-Şirinevler durağındaki 5 yürüyen merdivenden İETT otobüslerinin bulunduğu taraftan metroya bağlanan 1 yürüyen merdiven de çalışmıyor. Niçin çalışmadığına yönelik bir bilginin paylaşılmadığı merdivenin giriş ve çıkışı ise paravan ile kapalı bulunuyor.

Hattın son durağı Atatürk Havalimanı'nda bulunan 3 asansörden ise biri çalışmıyor. Bozuk olan asansörün kapısı açık ve hiçbir uyarı da bulunmuyor.

Gerçek: M1A Yenikapı Havalimanı hattında 61 adet yürüyen merdiven/bant ve 45 adet asansör bulunmaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

HAT EKİPMAN İSTASYON HABERDEKİ ÇALIŞMAYAN ÜNİTE ADEDİ MEVCUTTAKİ ARIZA/REVİZYON ÜNİTE ADEDİ EKİPMAN KODU ARIZA/REV. TARİHİ YAKLAŞIK TERMİN SÜRESİ İHTİYAÇ FAZLASI ÜNİTE ADEDİ M1A YÜRÜYEN MERDİVEN YENİKAPI 1 0 - - - 0 M1A ASANSÖR 1 0 - - - M1A YÜRÜYEN MERDİVEN ATAKÖY 1 1 Dış-1 20.08.2023 26.08.2023 0 M1A ASANSÖR HAVALİMANI 1 0 - - - 0

M1B Yalan Haber: 12 yürüyen merdiven çalışmıyor

M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında toplamda 13 durak bulunuyor. Hattın 10'uncu durağı olan Menderes istasyonunda 10 yürüyen merdivenden 2'si paravanla kullanıma kapatılmış. Paravanın üzerindeki yazıdan merdivenin arızalı olduğu anlaşılıyor ancak 10 Mart 2023 tarihinde hizmet vermeye başlayacağı belirtilen merdiven bu tarihin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala kullanıma kapalı.

Bağcılar Meydan durağında 20 yürüyen merdivenden 4'ünün paravanla kapatıldığı ve iki personelin bakım çalışması yaptığı görüldü. 6 yürüyen merdiven ise herhangi bir paravan veya bilgilendirme olmaksızın güvenlik şeridiyle kapatılmış durumda.

Gerçek: M1B hattında 70 adet yürüyen merdiven/bant ve 29 adet asansör bulunmaktadır. Bu ekipmanlardan 8 adet yürüyen merdiven ve 1 adet asansör ilgili bölümlerden yolcu alınmaması nedeniyle çalıştırılmamaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

HAT EKİPMAN İSTASYON HABERDEKİ ÇALIŞMAYAN ÜNİTE ADEDİ MEVCUTTAKİ ARIZA/REVİZYON ÜNİTE ADEDİ EKİPMAN KODU ARIZA/REV. TARİHİ YAKLAŞIK TERMİN SÜRESİ İHTİYAÇ FAZLASI ÜNİTE ADEDİ M1B YÜRÜYEN MERDİVEN MENDERES 2 0 - - - 2 M1B ASANSÖR 0 0 - - - 1 M1B YÜRÜYEN MERDİVEN BAĞCILAR 10 0 - - - 6

M 2 Yalan Haber: 7 yürüyen merdiven çalışmıyor

Hacıosman-Yenikapı M2 hattında 16 istasyon bulunuyor. Şişli-Mecidiyeköy durağında Şişli Cami yönüne çıkan yürüyen merdiven ile aynı durağın Fulya çıkışındaki merdiven çalışmıyor. Taksim istasyonunda ise Meydan'a çıkış ve iniş yönündeki yürüyen merdivenlerin hizmet vermemesi yolculukları daha da yorucu hale getiriyor. Merdiven önünde arızaya ilişkin paylaşılan bilgiye göre bu "çile"nin 30 Ağustos'a kadar devam edeceği anlaşılıyor.

Yine aynı durakta ve hattın Yenikapı istasyonunda da birer yürüyen merdivenin çalışmadığı, etrafı çevrilerek kapatılmadığı için de merdivenlerden vatandaşların yürüyerek indiği görüldü.

4. Levent durağında Çeliktepe yönündeki yürüyen merdivenin "AVM yönetimi tarafından kapatıldığı" gerekçesi ile çalışmadığı, valiz ve eşya taşıyanların merdivenleri çıkarken zorlandığı gözlendi.

Gerçek: M2 Metro Hattında toplam 384 adet yürüyen merdiven ve 84 adet asansör bulunmaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

HAT EKİPMAN İSTASYON HABERDEKİ ÇALIŞMAYAN ÜNİTE ADEDİ MEVCUTTAKİ ARIZA/REVİZYON ÜNİTE ADEDİ EKİPMAN KODU ARIZA/REV. TARİHİ YAKLAŞIK TERMİN SÜRESİ İHTİYAÇ FAZLASI ÜNİTE ADEDİ M2 YÜRÜYEN MERDİVEN ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY 2 2 ESC/202 15/08/2023 25/08/2023 0 ESC/258 19/08/2023 26/08/2023 M2 YÜRÜYEN MERDİVEN TAKSİM 4 1 ESC/401 23.08.2023 28/08/2023 0 M2 YÜRÜYEN MERDİVEN YENİKAPI 1 0 - - - 4 M2 YÜRÜYEN MERDİVEN 4.LEVENT 1 1 ESC/204S 22.08.2023 24/08/2023 0

M3 Yalan Haber: 1 yürüyen merdiven servis dışı

M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattında toplam 13 durak bulunuyor. Hattın 12'nci durağı Toplu Konutlar'da 6 yürüyen merdivenden biri arızalı. Merdivenin giriş ve çıkışında "Servis dışı kalacaktır" ibaresi yer alırken, bu durumun ne kadar süreceğine dair herhangi bir tarih bulunmuyor.

Gerçek: M3 Metro Hattında toplam 228 adet yürüyen merdiven ve 45 adet asansör bulunmaktadır. An itibariyle arızamız bulunmamaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

M4 Yalan Haber: Maltepe'de yürüyen bant yıl sonuna kadar bakımda

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy istasyonuna iniş merdivenlerinden birinin ise 18 Ağustos'a kadar arızalı olduğu duyuruldu.

Bostancı durağında metroya inen yürüyen merdivenlerin hangi gerekçe ile kapatıldığı belirtilmez iken Maltepe durağındaki yürüyen bandın bakım çalışması nedeniyle 20 Aralık'a kadar servis dışı olacağı bildiriliyor.

Huzurevi ve Hastane-Adliye durağında yukarı çıkan yürüyen merdivenler yine aynı şekilde çalışmazken herhangi bir bilgilendirme de bulunmuyor.

Gerçek: M4 hattında 405 adet yürüyen merdiven/bant ve 117 adet asansör bulunmaktadır. Haberde belirtilen Huzurevi ve Hastane/Adliye istasyonlarında toplam 3 adet yürüyen merdiven ihtiyaç fazlası durumunda servis dışındadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

HAT EKİPMAN İSTASYON HABERDEKİ ÇALIŞMAYAN ÜNİTE ADEDİ MEVCUTTAKİ ARIZA/REVİZYON ÜNİTE ADEDİ EKİPMAN KODU ARIZA/REV. TARİHİ YAKLAŞIK TERMİN SÜRESİ İHTİYAÇ FAZLASI ÜNİTE ADEDİ M4 YÜRÜYEN MERDİVEN KADIKÖY 1 0 0 M4 YÜRÜYEN MERDİVEN BOSTANCI 2 2 ESC 152 23.08.2023 24.08.2023 0 ESC 301 23.08.2023 25.08.2023 M4 YÜRÜYEN BANT MALTEPE 4 0 - - - 0 M4 YÜRÜYEN MERDİVEN HUZUREVİ 5 (YUKARI ÇALIŞAN) 0 - - - 1 M4 YÜRÜYEN MERDİVEN

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)