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Amatör Spora Destekler 2 Milyona Tl’ye Ulaştı.

Kâğıthane Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine sunduğu nakdi destek son üç yılda 2 milyon TL'ye ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2022 Çarşamba 09:22
Amatör Spora Destekler 2 Milyona Tl’ye Ulaştı.
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Kâğıthane Belediyesi, ilçede spora gönül veren amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesini hedefleyen Kâğıthane Belediyesi; bu amaçla ilçedeki spor kulüplerine ayni ve nakdi destekler sunuyor. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin dönemiyle birlikte son üç yılda amatör spor kulüplerine sunulan nakdi destek miktarı 2 milyon TL'ye ulaştı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Özen, kulüp başkanları ve yönetimleri ile Nurtepe Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yeni destek paketini açıkladı. Başkan Öztekin kulüplere 290 bin TL'lik nakdi destek sağlayacaklarını duyurdu. Desteklerden 27 spor kulübü faydalanacak.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada; ''Kulüplerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki müsabakalarda aldıkları derecelerinden dolayı başarılarını ödüllendiriyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne toplam 2 milyon liralık destekte bulunduk. Yanı sıra kulüplerimize deplasmanda ulaşım desteği, antrenmanları için tesis desteği veriyoruz. Spora olan destek ve yatırımlarımızın madalya ve şampiyonluklar olarak geri dönmesi, Kâğıthane’nin adının sporla anılması bizi ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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