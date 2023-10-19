banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.769,03
ALTIN
1.775,26
DOLAR
27,97
STERLİN
34,03
EURO
29,70
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği
Son Dakika
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda...
Cumhuriyetin 100’üncü Yılı 2.023 Kişiyle Koşulacak
Son Dakika
Cumhuriyetin 100’üncü Yılı 2.023 Kişiyle...

Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği

Zeytinburnu Belediyesi’nin amatör futbola olan desteği devam ediyor. Çocuk ve gençlerin spora yönelmesi konusunda yürüttüğü birçok projeyle dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi, her sezon olduğu gibi yeni sezonda da amatör futbol kulüplerine nakit yardımında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2023 Perşembe 16:43
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği
banner171

Zeytinburnu Belediyesi birçok farklı spor branşında hizmet veren yaz ve spor okullarında çocuklar ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor. Bu branşlardan futbolu, ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere teslim eden Zeytinburnu Belediyesi, her sezon kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi yeni sezonda 16 amatör spor kulübüne toplam 846 bin TL tutarında nakdi malzeme yardımı yaptı. Zeytinburnu Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen yardım törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, kulüplerin yönetim kadrosu, futbolcular ve çok sayıda sporsever vatandaş katıldı.

“ZEYTİNBURNU SPOR KONUSUNDA ÖNCELİKLERİ OLAN BİR BELEDİYEDİR”

Zeytinburnu Amatör Futbol Kulüpleri yeni sezon açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spora gönül veren Zeytinburnulu gençlere teşekkür ederek, “Seçildiğimiz günden bu tarafa Zeytinburnu’ndaki spor imkânlarını geliştirmek için çalışıyoruz. Hemen yanımızda gördüğünüz Buz Adası, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük buz sporlarının yapılabildiği bir yer. Burayı ilçemize kazandırmak bizim dönemimize nasip oldu. Yine eski Emniyet Müdürlüğü’müzün yerine yaptığımız Spor Merkezi’mizin inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor. Orayı da 2024 yılının ilk çeyreğinde sizlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Maltepe Mahalle’mizde bir İzci Evi açtık.

Türkiye’de bir ilk olarak, şehrin ortasında izcilik kampı yapılabilecek bir merkezi Zeytinburnulu çocuklarımız için hizmete aldık. Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte yürüyoruz. Yine Zeytinburnu’nda Gençlik Spor Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nin yerine Türkiye Basketbol Üssü yapılıyor. Biz çocuklarımızın bilim ve kültür konusunda gelişmesini sağlarken spora olan ilgilerinin de artmasını istiyoruz. O yüzden bu yatırımların da üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz.” şeklinde konuştu.

“FUTBOLU EMİN ELLERE TESLİM ETTİK”

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2 yıldır devam eden yaz ve spor okullarında bugüne kadar 14 bine yakın çocuğun futbol dışında sporun farklı branşlarıyla tanışmasına vesile olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, bu branşlar içerisine futbolu almadıklarını işin bu kısmını ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere bıraktıklarını ve şimdiye kadar başarıyla yürüdüğünü söyledi. Başkan Arısoy konuşmasına şöyle deva etti: “Geçen yılda söyledim, her yıl da söylüyorum; Zeytinburnu’nun çok iyi bir amatör kulüp altyapısı var. İlçemizde gelenekselleşen bir futbol ağı var, o yüzden biz yaz ve kış dönemlerinde devam eden spor okullarımıza futbol branşını almadık. Futbol yükünü amatör spor kulüplerimiz bizim üzerimizden alıyorlar ve başarıyla da yürütüyorlar. Bu çalışmalarımızın neticesi olarak ileride Zeytinburnu’muzdan yeni bir milli sporcunun çıkması bizlerin en büyük dileğidir. Topyekûn bir spor hamlesini hep birlikte başarıyla yürütüyor ve yürütmeye devam edeceğimize inanıyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu
Nezir Çelik : Dr.Hüseyin Demir’i Tanımadan 'İmkanım yok' deme, 'Engeller var' deme!
Nezir Çelik : Dr.Hüseyin Demir’i Tanımadan 'İmkanım yok' deme, 'Engeller var' deme!
Helvetia Transporte: Zürih'te Nakliyatın Genişleyen Yüzü
Helvetia Transporte: Zürih'te Nakliyatın Genişleyen Yüzü
Metro İnternet: Şehir Yaşamının Vazgeçilmez Bağlantısı
Metro İnternet: Şehir Yaşamının Vazgeçilmez Bağlantısı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169