Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği

Zeytinburnu Belediyesi birçok farklı spor branşında hizmet veren yaz ve spor okullarında çocuklar ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor. Bu branşlardan futbolu, ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere teslim eden Zeytinburnu Belediyesi, her sezon kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi yeni sezonda 16 amatör spor kulübüne toplam 846 bin TL tutarında nakdi malzeme yardımı yaptı. Zeytinburnu Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen yardım törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, kulüplerin yönetim kadrosu, futbolcular ve çok sayıda sporsever vatandaş katıldı.

“ZEYTİNBURNU SPOR KONUSUNDA ÖNCELİKLERİ OLAN BİR BELEDİYEDİR”

Zeytinburnu Amatör Futbol Kulüpleri yeni sezon açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spora gönül veren Zeytinburnulu gençlere teşekkür ederek, “Seçildiğimiz günden bu tarafa Zeytinburnu’ndaki spor imkânlarını geliştirmek için çalışıyoruz. Hemen yanımızda gördüğünüz Buz Adası, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük buz sporlarının yapılabildiği bir yer. Burayı ilçemize kazandırmak bizim dönemimize nasip oldu. Yine eski Emniyet Müdürlüğü’müzün yerine yaptığımız Spor Merkezi’mizin inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor. Orayı da 2024 yılının ilk çeyreğinde sizlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Maltepe Mahalle’mizde bir İzci Evi açtık.

Türkiye’de bir ilk olarak, şehrin ortasında izcilik kampı yapılabilecek bir merkezi Zeytinburnulu çocuklarımız için hizmete aldık. Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte yürüyoruz. Yine Zeytinburnu’nda Gençlik Spor Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nin yerine Türkiye Basketbol Üssü yapılıyor. Biz çocuklarımızın bilim ve kültür konusunda gelişmesini sağlarken spora olan ilgilerinin de artmasını istiyoruz. O yüzden bu yatırımların da üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz.” şeklinde konuştu.

“FUTBOLU EMİN ELLERE TESLİM ETTİK”

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2 yıldır devam eden yaz ve spor okullarında bugüne kadar 14 bine yakın çocuğun futbol dışında sporun farklı branşlarıyla tanışmasına vesile olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, bu branşlar içerisine futbolu almadıklarını işin bu kısmını ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere bıraktıklarını ve şimdiye kadar başarıyla yürüdüğünü söyledi. Başkan Arısoy konuşmasına şöyle deva etti: “Geçen yılda söyledim, her yıl da söylüyorum; Zeytinburnu’nun çok iyi bir amatör kulüp altyapısı var. İlçemizde gelenekselleşen bir futbol ağı var, o yüzden biz yaz ve kış dönemlerinde devam eden spor okullarımıza futbol branşını almadık. Futbol yükünü amatör spor kulüplerimiz bizim üzerimizden alıyorlar ve başarıyla da yürütüyorlar. Bu çalışmalarımızın neticesi olarak ileride Zeytinburnu’muzdan yeni bir milli sporcunun çıkması bizlerin en büyük dileğidir. Topyekûn bir spor hamlesini hep birlikte başarıyla yürütüyor ve yürütmeye devam edeceğimize inanıyorum.”